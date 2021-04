Song Joong Ki và bạn diễn Yeon Yeo Bin thoải mái trêu đùa, thể hiện tình cảm trên phim trường "Vincenzo".

Vào vai cặp tình nhân, Song Joong Ki và Yeon Yeo Bin thường xuyên trao đổi, tập luyện cho cảnh quay. Trong video hậu trường nhà đài đăng tải tối 17/4, hai diễn viên thu hút chú ý với những hành động ôm, khoác vai, đùa giỡn thân thiết mang lại tiếng cười cho đoàn phim.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ hình ảnh, khen cả hai xứng đôi, mong họ phim giả tình thật. Tài khoản Sung Min viết trên Naver: "Song Joong Ki hưởng ứng mọi trò đùa của Yeo Bin. Cả hai thật dễ thương, làm trái tim tôi xao xuyến. Tôi ủng hộ nếu họ yêu nhau ngoài đời thực".

Song Joong Ki tình tứ bên bạn diễn Những khoảnh khắc tình tứ của Song Joong Ki và Yeon Yeo Bin trên phim trường "Vincenzo". Video: tvN.

Trong Vincenzo, Song Joong Ki hóa thân một chiến lược gia, luật sư và trùm mafia ở Italy, trong khi Jeon Yeo Bin đóng luật sư. Cả hai hợp tác để điều tra về băng đảng mafia rồi trở thành người yêu của nhau. Họ được khen diễn xuất tốt, thể hiện ăn ý những cảnh quay tình cảm. Phân cảnh cặp tình nhân hôn nhau ở tập 14 (phát sóng hôm 10/4) đạt tỷ suất 12,4 % - cao nhất từ khi phim phát sóng.

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin. Ảnh: tvN.

Vincenzo do Kim Hee Won đạo diễn, thuộc thể loại hành động, tâm lý. Phim kể về Vincenzo Cassano (Song Joong Ki) - người Hàn Quốc được một gia đình người Italy nhận nuôi từ nhỏ. Vincenzo là một chiến lược gia, luật sư và trùm mafia ở Italy. Anh phát hiện một băng đảng tàn ác có nguồn gốc từ Hàn Quốc nên quyết định về nước, bắt tay với luật sư Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin đóng) điều tra. Phim hiện phát sóng 16 trên tổng số 20 tập, có tỷ lệ người xem đứng đầu các phim cùng khung giờ. Tập 17 dự kiến lên sóng tối 18/4 được dời lịch sang 24/4 để phát chương trình đặc biệt.

Jeon Yeo Bin sinh năm 1989 tại Gangneung, tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Dongduk. Năm 2015, cô gia nhập làng giải trí với vai phụ trong phim truyền hình cổ trang The Treacherous. Tên tuổi cô thực sự được biết đến khi đóng phim After My Death (2018). Vai diễn giúp cô giành giải "Diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 22.

Song Joong Ki sinh ngày 19/9/1985, đóng phim từ năm 2008. Anh tạo tiếng vang qua loạt phim ăn khách như Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Tài tử và Song Hye Kyo kết hôn năm 2017, ly dị năm 2019. Mấy năm nay, anh tập trung công việc, từng bị đồn có tình mới nhưng anh phủ nhận.

Hiểu Nhân