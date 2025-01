Song Joong Ki khóc nói về khó khăn của điện ảnh Hàn

Song Joong Ki nghẹn ngào khi ''Bogota'' - phim anh đóng chính - ra rạp giữa lúc điện ảnh Hàn xuống dốc.

Theo Allkpop, trong buổi giao lưu của êkíp với khán giả hôm 12/1, Song Joong Ki nhận định điện ảnh Hàn Quốc đang trải qua thời kỳ rất khó khăn. Theo anh, chỉ cần được xem một tác phẩm tại rạp ngay lúc này đã là điều may mắn. ''Đó là lý do tôi nỗ lực hơn để quảng bá cho phim. Tôi muốn cho mọi người thấy những điều tuyệt vời nhất chúng tôi đã làm'', anh nói.

Nhắc đến những khó khăn, tài tử xúc động, giọng nghẹn lại. Sau một lúc im lặng, diễn viên nói lời cảm ơn và lau nước mắt. Anh khẳng định dù tình hình ra sao, nhiệm vụ của các diễn viên là duy trì nội dung giá trị, mang lại niềm vui cho người xem.

Trong bài viết hồi tháng 5/2024, tạp chí Variety cho biết doanh thu phòng vé của Hàn Quốc năm 2022 là 884 triệu USD, một năm sau đạt 964 triệu USD. Tổng doanh thu thấp hơn khoảng 44% so với mức đỉnh điểm năm 2019 là 1,46 tỷ USD. Bài đăng nhận định có thể do tác động kéo dài của Covid-19, giá vé xem phim cao và sự cạnh tranh từ dịch vụ phát trực tuyến đã làm lượng khán giả đến rạp ngày càng giảm.

Song Joong Ki tại buổi giao lưu sau suất chiếu ngày 12/1. Ảnh: Allkpop

Cũng tại sự kiện, diễn viên Lee Sung Min nói: ''Khi tôi nhìn thấy các bãi đỗ xe trống tại rạp chiếu phim, lòng tôi như thắt lại. Thật đau lòng cho chúng tôi, đặc biệt là tác phẩm ra mắt vào thời điểm như vậy. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước dù có điều gì xảy ra. Hãy cổ vũ cho phim và giúp chúng tôi kết thúc dự án tốt đẹp''.

Bogota: City of the Lost mất 5 năm mới có thể ra mắt, do Kim Seong-je đạo diễn. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1997, khi Kuk Hee (Song Jong Ki) đến Bogota, Colombia để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, anh vướng vào mối quan hệ với Soo Young (Lee Hee Jun) và Park Byeong Jang (Kwon Hae Hyo) - những gương mặt quyền lực trong cộng đồng người Hàn ở Bogota.

Tạo hình của Song Joong Ki trong phim điện ảnh '''Bogota: City of the Lost''. Ảnh: Hancinema

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin trong tuần mở màn, phim mới bán được hơn 330.000 vé, xếp thứ ba trên bảng tổng sắp doanh thu sau hai phim đã ra mắt trước đó là Cáp Nhĩ Tân và Firefighters. Tờ Newsen cho biết đây là dự án điện ảnh thất bại thứ hai của Song Joong Ki, sau Hopeless (Đường cùng).

Trailer 'Bogota: City of the Lost' Trailer ''Bogota: City of the Lost''. Video: Drama Box

Song Joong Ki 40 tuổi, sinh tại thành phố Daejeon, là con trai thứ hai trong gia đình còn có anh trai, em gái. Vì bố mẹ không đồng ý cho anh thi vào trường nghệ thuật, năm 2005, với 380 điểm (tối đa 400 điểm), diễn viên đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh Đại học Sungkyunkwan. Thành tích học tập tốt giúp anh xây dựng hình ảnh lành mạnh khi vào làng giải trí.

Trong sự nghiệp, tài tử cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng. Năm 2012, anh đóng Kang Ma Ru lạnh lùng, u tối của Chàng trai tốt bụng, giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc của đài KBS năm 2012. Một năm sau, diễn viên lấy nước mắt khán giả qua vai người sói hoang dại trong A Werewolf Boy. Sau khi xuất ngũ, Song Joong Ki làm mưa làm gió châu Á với vai đại úy Yoo Shi Jin dũng cảm, hài hước và lãng mạn của Hậu duệ mặt trời. Những năm gần đây, anh gây sốt qua các phim Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt.

Song Joong Ki sở hữu khối tài sản lớn với loạt bất động sản hàng chục triệu USD, thuộc top diễn viên đắt show quảng cáo. Về đời tư, anh từng trải qua cuộc hôn nhân hai năm với minh tinh Song Hye Kyo, hoàn tất thủ tục ly dị năm 2019. Tháng 1/2023, tài tử kết hôn diễn viên người Anh Katy Louise Saunders, 41 tuổi. Tháng 11/2024, vợ chồng anh đón con gái thứ hai sau một năm có con trai đầu lòng.

Phương Linh