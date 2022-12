Tài tử Hàn Song Joong Ki giữ im lặng khi paparazzi tung tin bạn gái anh là Katy Louise Saunders, đang mang thai.

Diễn viên 37 tuổi thu hút sự quan tâm của fan châu Á khi tiết lộ đang hẹn hò, hôm 26/12. Sau đó, một số paparazzi đăng ảnh, video Joong Ki bên diễn viên người Anh Katy Louise Saunders, cho biết họ sắp kết hôn.

Song Joong Ki giấu danh tính bạn gái Joong Ki (đội mũ) và Katy Louise Saunders ở sân bay hồi đầu tháng 12. Video: Newsen

Theo Joong Ang, Joong Ki đã giới thiệu Katy với bạn bè, cộng sự. Cô thường cùng anh ra nước ngoài công tác. Hồi đầu tháng, Katy đi cùng Song Joong Ki khi anh tới Singapore quảng bá phim. Lúc về Hàn Quốc, Katy Louise Saunders được trông thấy mặc đồ rộng, thi thoảng đưa tay che bụng, dấy tin đồn cô mang thai.

Trước các nghi vấn làm bố, sắp kết hôn, công ty quản lý của Song Joong Ki chỉ phản hồi: "Đó là đời tư của diễn viên, chúng tôi không thể xác nhận".

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders. Ảnh: Viu

Hiện, thông tin về Katy Louise Saunders gây chú ý với nhiều khán giả châu Á. Ngày 28/12, trang Osen đăng một số ảnh cũ của Katy Louise Saunders, trong đó có hình cô lộ bụng lớn vào năm 2012 - tại sự kiện ở Italy. Ở một số hình khác, Katy Louise Saunders xuất hiện cùng một bé gái. Người đẹp được cho có con khoảng 10 tuổi.

Katy Louise Saunders 38 tuổi, mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018)... Hiện cô là giáo viên ngoại ngữ.

Song Joong Ki từng trải qua cuộc hôn nhân hai năm với minh tinh Song Hye Kyo. Họ hoàn tất thủ tục ly dị năm 2019. Những năm gần đây, sự nghiệp của anh phát triển ổn định. Năm nay, tài tử gây sốt với Cậu út nhà tài phiệt.

Như Anh