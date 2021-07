Song Joong Ki đóng hai vai trong phim mới

Hàn QuốcSong Joong Ki đóng nhân vật chết đi và sống lại với thân phận khác trong phim "The Youngest Son of a Conglomerate ".

Anh hóa thân Yoon Hyun Woo - thư ký quản lý rủi ro trong tập đoàn Sunyang của một gia đình tài phiệt - bị đổ thừa tội tham ô, nhận án tử hình. Yoon Hyun Woo tái sinh thành Jin Do Joon - con trai út của gia đình này và lên kế hoạch trả thù. Phim được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên.

Đại diện công ty quản lý của Song Joong Ki cho biết: "Sau thời gian dài đàm phán, nghiên cứu kịch bản, anh ấy quyết định nhận dự án này. Song Joong Ki sẽ mang đến cho khán giả một hình ảnh mới và diễn xuất tiến bộ".

Sau khi ly hôn, Song Joong Ki tập trung hoạt động nghệ thuật, liên tiếp tham gia các dự án mới. Ảnh: MK.

Diễn viên Lee Sung Min đóng Jin Yang Cheol - người đứng đầu tập đoàn Sunyang. Anh tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để thỏa mãn danh vọng và tiền bạc. Ngoài ra, tác phẩm có sự tham gia của Shin Hyun Bin, Park Hyuk Kwon, Kim Nam Hee, Suzy... Phim do biên kịch Kim Tae Hee - từng gây tiếng vang với Chuyện tình Sungkyunkwan, A Beautiful Mind, 60 days - chấp bút, Jeong Dae Yoon - đạo diễn W, She Was Pretty - thực hiện, dự kiến phát hành năm 2022.

The Youngest Son of a Conglomerate là dự án truyền hình thứ hai của Song Joong Ki trong năm nay, sau Vincenzo hồi tháng 3. Phim điện ảnh Bogota do anh đóng chính nhiều lần hoãn, hủy lịch quay do ảnh hưởng của Covid-19.

Diễn viên sinh năm 1985, đóng phim từ năm 2008. Anh tạo tiếng vang qua loạt phim ăn khách như Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Tài tử và Song Hye Kyo kết hôn năm 2017, ly dị năm 2019. Mấy năm nay, anh tập trung công việc, từng bị đồn có tình mới nhưng anh phủ nhận.

Trailer phim "Vincenzo" Trailer phim "Vincenzo" do Song Joong Ki đóng chính hồi tháng 3. Video: Netflix.

Hiểu Nhân