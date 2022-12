Ngọc nữ xứ Hàn Song Hye Kyo lần đầu đóng người phụ nữ nham hiểm trong phim giật gân - "The Glory".

Trong trailer giới thiệu hôm 14/12, nhân vật Moon Dong Eun (Hye Kyo đóng) nói: "Từ nay trở đi, mỗi ngày với chúng đều là cơn ác mộng. Chúng sẽ bị kích động và khiếp sợ". Moon Dong Eun còn nói với kẻ thù: "Tôi mong cô được lên thiên đường sau khi chết, vì cuộc sống của cô ở đây chính là địa ngục".

Song Hye Kyo 'lột xác' trong phim mới Hye Kyo ở "The Glory", phim ra mắt từ 30/12. Video: Netflix

Trong đoạn phim, gương mặt Song Hye Kyo sắc lạnh, không lộ biểu cảm. Nhân vật Moon Dong Eun lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thuở nhỏ bị bạn bè bắt nạt tàn nhẫn, khiến tâm hồn vụn vỡ. Lớn lên, Moon Dong Eun vạch kế hoạch lần lượt trả thù từng kẻ hãm hại mình, bất chấp tính mạng bản thân.

Trên Dispatch, Song Hye Kyo cho biết cô không khắc họa Dong Eun một cách đáng thương mà chú trọng vào tâm lý nhân vật khi thực hiện kế hoạch báo thù. Người đẹp muốn thử sức dòng phim tâm lý - giật gân từ lâu, vì thế nhiều cảm xúc khi nhập vai.

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận xét Song Hye Kyo khác lạ so với những hình tượng mà cô xây dựng trước đó. Từ tạo hình tới biểu cảm, Moon Dong Eun toát vẻ lạnh lùng, gai góc. Phim do Kim Eun Sook biên kịch, bà nổi tiếng với nhiều tác phẩm ăn khách như Hậu duệ mặt trời, Chuyện tình Paris, Phẩm chất quý ông... Đạo diễn là Ahn Gil Ho - người từng chỉ đạo Hoàng tử gác mái, Hồi ức Alhambra, Khu rừng bí mật.... Phim còn có sự tham gia của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon...

Tạo hình Moon Dong Eun. Ảnh: Netflix

Những năm gần đây, Song Hye Kyo bị không ít khán giả chê "đi vào lối mòn" khi chỉ diễn những phim tình cảm lãng mạn. Nhân vật của cô đa phần là mẫu phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, sự nghiệp thành công, không mặn mà với tình yêu nhưng sau đó vướng vào lưới tình của nam chính.

Trang Hankooki nhận định phong cách của Song Hye Kyo không có mấy thay đổi trong nhiều năm, vì vậy cô thường xuyên vướng tranh cãi về kỹ năng diễn xuất. "Thật an toàn khi chọn những vai tương tự nhưng không mang lại điều mới lạ", trang này viết. Hai tác phẩm gần nhất của người đẹp - Now, We Are Breaking Up và Gặp gỡ không gây được tiếng vang.

Như Anh (theo Dispatch)