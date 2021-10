Song Hye Kyo diện váy áo đơn sắc

Cô đang đóng phim truyền hình "Now, We Are Breaking Up" của đài SBS. Diễn viên vào vai Ha Young Eun - trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Young Eun tài năng, quyết đoán, tính cách độc lập và yêu cầu cao với bản thân. Ha Young Eun bén duyên Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) - nhiếp ảnh gia thời trang có tài, giàu có và quyến rũ. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Hye Kyo, sau khi ly hôn Song Joong Ki năm 2019.