Song Hye Kyo choáng khi diễn cảnh bị tát

Diễn viên Hàn Song Hye Kyo nói khi bị bạn diễn tát ở trường quay "The Glory", đầu óc cô trống rỗng.

Theo Newsen, khi quảng bá phim mới tại Seoul sáng 20/12, người đẹp 41 tuổi cho biết đóng phim nhiều năm, lần đầu cô thực sự bị tát đau trong quá trình ghi hình. Hye Kyo và bạn diễn Lim Ji Yeon có đoạn tát nhau, khi Lim Ji Yeon ra tay, Song Hye Kyo dường như quên hết mọi thứ, thậm chí đài từ thế nào cô cũng không hình dung nổi. Hoàn thành cảnh quay, má của Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon đều in dấu tay, cả hai phải chườm đá một lúc mới tiếp tục ghi hình.

Hye Kyo ở buổi ra mắt phim. Ảnh: News1

Minh tinh vào vai Moon Dong Eun - cô gái lòng đầy thù hận vì tuổi thơ bị bạo hành, nuôi kế hoạch báo thù những kẻ hãm hại mình. Người đẹp cho biết đề tài phim khó, diễn cũng khó nhưng cô mãn nguyện vì từ lâu khao khát đóng dạng nhân vật này, vì thế vui vẻ trong quá trình quay.

Nhà biên kịch Kim Eun Sook khen Song Hye Kyo hoàn thành tốt vai diễn vượt kỳ vọng của bà. Khi xem cô diễn, bà nổi da gà vì "hóa ra Song Hye Kyo có biểu cảm, giọng nói và dáng đi như thế". Kim Eun Sook nhận xét nữ diễn viên hoàn toàn nhập vào nhân vật, không hề có dáng vẻ Song Hye Kyo ngoài đời mà bà quen biết.

Song Hye Kyo 'lột xác' trong phim mới Hye Kyo trong "The Glory", ra mắt từ 30/12. Video: Netflix

Trong trailer giới thiệu hôm 14/12, nhân vật của Song Hye Kyo gương mặt sắc lạnh, không lộ biểu cảm. Moon Dong Eun nói những câu như: "Từ nay trở đi, mỗi ngày với chúng đều là cơn ác mộng. Chúng sẽ bị kích động và khiếp sợ", "Tôi mong cô được lên thiên đường sau khi chết, vì cuộc sống của cô ở đây chính là địa ngục"...

Phim đánh dấu sự tái hợp của Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook, sau thành công của Hậu duệ mặt trời (2016). Đạo diễn phim là Ahn Gil Ho - người từng chỉ đạo Hoàng tử gác mái, Hồi ức Alhambra, Khu rừng bí mật.... Phim còn có sự tham gia của Lee Do Hyun, Park Sung Hoon...

Hye Kyo và bạn diễn Lee Do Hyun. Ảnh: News1

Những năm gần đây, Song Hye Kyo bị không ít khán giả chê "đi vào lối mòn" khi chỉ diễn những phim tình cảm lãng mạn. Nhân vật của cô đa phần là mẫu phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, sự nghiệp thành công, không mặn mà với tình yêu nhưng sau đó vướng vào lưới tình của nam chính.

Trang Hankooki nhận định phong cách của Song Hye Kyo không có mấy thay đổi trong nhiều năm, vì vậy cô thường xuyên vướng tranh cãi về kỹ năng diễn xuất. "Thật an toàn khi chọn những vai tương tự nhưng không mang lại điều mới lạ", trang này viết. Hai tác phẩm gần nhất của người đẹp -Now, We Are Breaking Up và Gặp gỡ không gây được tiếng vang.

