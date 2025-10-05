Song Hye Kyo biến hóa phong cách

Ngày 5/10, người đẹp khiến fan phấn khích khi đăng tải loạt ảnh chụp cho tạp chí Vogue Korea trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô xuất hiện với crop top phối chân váy ngắn, khác hình ảnh nhẹ nhàng quen thuộc.
Theo Chosun Biz, mái tóc uốn gợn sóng giúp Song Hye Kyo toát lên vẻ quyến rũ. Diễn viên diện set đồ từ nhà mốt Fendi với phom chiết eo, làm nổi bật bờ vai và đường cong cơ thể. Điểm nhấn nằm ở chiếc vòng cổ và hoa tai ánh kim.
Song Hye Kyo trên tạp chí Vogue Korea số tháng 10. Video: Vogue Korea
Hye Kyo mặc crop top da trễ vai, phối cùng quần jeans ống rộng, trang điểm tạo vẻ hoang dại.
Hiện hình ảnh của diễn viên nhận hơn 500 nghìn lượt thích trên Instagram. Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều người hâm mộ cho rằng nhan sắc cô không thay đổi qua thời gian. Một người dùng bình luận: "Cô ấy luôn xinh đẹp và cuốn hút. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của Hye Kyo".
Harper's Bazaar từng đánh giá minh tinh mạnh mẽ như bông hoa dại, vẫn tỏa sáng trước mọi sóng gió. Tạp chí cũng ví cô như tay đua cừ khôi, băng về đích dù con đường nhiều khúc cua hay sỏi đá.
Theo News1, diễn viên toát lên vẻ thanh thoát với váy quây đính hoa ánh bạc, tóc chải gọn ra sau và lớp trang điểm tông hồng làm tôn đường nét gương mặt.
Trong bức ảnh khác, diễn viên xuất hiện với mái tóc dài, mặc váy thun cổ cao của Acne Studios. Trang Sportsworldi đánh giá Hye Kyo "tựa nữ thần", thu hút người xem bằng sức quyến rũ toát ra từ biểu cảm gương mặt.
Song Hye Kyo, 44 tuổi, duy trì sức hút ở làng phim lẫn mảng thời trang. Năm 2023, cô thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang, nhờ The Glory. Người đẹp đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế. Diễn viên độc thân từ khi ly hôn Song Joong Ki năm 2019, hiện tập trung cho công việc.
Hôm 4/10, cô gây ấn tượng khi đóng khách mời phim Thần đèn ơi, ước đi. Hiện cô ghi hình dự án về showbiz Hàn, xoay quanh công việc của những người làm lĩnh vực phát thanh, truyền hình, giải trí. Tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của Hye Kyo và Gong Yoo, dự kiến ra mắt năm sau.
Quế Chi
Ảnh: Vogue