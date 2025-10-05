Song Hye Kyo biến hóa phong cách

Hiện hình ảnh của diễn viên nhận hơn 500 nghìn lượt thích trên Instagram. Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều người hâm mộ cho rằng nhan sắc cô không thay đổi qua thời gian. Một người dùng bình luận: "Cô ấy luôn xinh đẹp và cuốn hút. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của Hye Kyo".

Harper's Bazaar từng đánh giá minh tinh mạnh mẽ như bông hoa dại, vẫn tỏa sáng trước mọi sóng gió. Tạp chí cũng ví cô như tay đua cừ khôi, băng về đích dù con đường nhiều khúc cua hay sỏi đá.