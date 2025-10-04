Song Hye Kyo gây sốt với tạo hình 'công chúa Disney'

Song Hye Kyo được khen như công chúa bước ra từ truyện cổ tích khi lần đầu đóng vai khách mời trong phim "Thần đèn ơi, ước đi".

Diễn viên góp mặt trong tập 8, hóa thân thần đèn tự nhận là bạn gái của Iblis (Kim Woo Bin đóng), đồng thời nắm giữ bí mật về quá khứ của anh và Ga Young (Suzy thủ vai). Ở tập 10, cô xuất hiện trong cảnh cứu nữ chính khỏi nhóm truy đuổi.

Song Hye Kyo trong phim 'Genie, Make a Wish' Song Hye Kyo trong phim "Genie, Make a Wish". Video: Netflix

Song Hye Kyo gây ấn tượng với trang phục tông xanh lấy cảm hứng từ công chúa Jasmine trong phim Disney, cùng lối trang điểm nhấn vào đôi mắt. Trên các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh của cô nhận hàng chục nghìn lượt thích. Nhiều khán giả nói tạo hình Hye Kyo giống nữ thần, tạo bất ngờ cho bộ phim. Một người dùng viết: "Chỉ vài phân cảnh cũng đủ để Song Hye Kyo khiến khung hình bừng sáng".

Theo truyền thông Hàn Quốc, nghệ sĩ sang Dubai (UAE) vào tháng 2/2024 để ghi hình. Cô nhận lời góp mặt trong dự án do thân thiết với biên kịch Kim Eun Seok, từng hợp tác trong Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022). Hye Kyo còn có mối quan hệ gần gũi với nữ chính Suzy ngoài đời. Năm ngoái, cô gửi xe đồ ăn tới phim trường cổ vũ đồng nghiệp. Cả hai thường đăng ảnh đi chơi cùng nhau trên mạng xã hội.

Phim Thần đèn ơi, ước đi (Genie, Make a Wish) gồm 13 tập, ra mắt trên nền tảng Netflix hôm 3/10. Tác phẩm kể về thần đèn Iblis (Kim Woo Bin) tỉnh giấc sau nghìn năm, ban ba điều ước thay đổi cuộc đời Ga Young (Suzy) - cô gái lạnh lùng, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Qua nhiều tình huống, cả hai dần nảy sinh tình cảm, thấu hiểu nhau hơn.

Trailer 'Genie, Make a Wish' Trailer "Genie, Make a Wish". Video: Netflix

Song Hye Kyo, 44 tuổi, duy trì sức hút ở làng phim lẫn mảng thời trang. Năm ngoái, cô thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang, nhờ The Glory. Người đẹp đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế. Diễn viên độc thân từ khi ly hôn Song Joong Ki năm 2019, hiện tập trung cho công việc.

Hiện cô ghi hình dự án về showbiz Hàn, xoay quanh công việc của những người làm lĩnh vực phát thanh, truyền hình, giải trí. Tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của Song Hye Kyo và Gong Yoo. Trên các diễn đàn ở châu Á, nhiều fan cho biết háo hức với sự kết hợp này, kỳ vọng nội dung phim mới.

Cát Tiên (theo Nate, News1)