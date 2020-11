Sống 'chất' hơn từ khi chuyển từ nhà đất lên chung cư

Ở chung cư, tôi có thêm thời gian để chăm sóc bản thân, hưởng thụ cuộc sống, tình cảm gia đình, hàng xóm ngày càng gắn kết.

Xung quanh vấn đề ở chung cư hay mặt đất, tôi thấy có rất nhiều ý kiến của đàn ông. Vậy nên, tôi xin góp thêm một góc nhìn của các chị em phụ nữ. Bản thân tôi cũng ở chung cư cả chục năm nay và hầu hết người thân quen cũng vậy (đa số là chung cư trung cấp và bình dân, số ít ở căn hộ cao cấp).

Thứ nhất, hầu hết những người thích chung cư hơn là phụ nữ. Đây là điều dễ hiểu, bởi chung cư giải phóng sức lao động cho người phụ nữ hơn rất nhiều. Việc ở cùng một mặt sàn giúp chúng tôi có thể vừa cơm nước, phơi phóng quần áo, tưới cây, vừa trông nom con cái, chơi hay học hành cùng lúc. Chưa kể, ở chung cư cũng khiến phụ nữ đỡ rất nhiều khoản dọn dẹp, lau chùi cầu thang. Có thể nói, nếu ở một căn chung cư 80 m2 (tương đương căn nhà ống hơn 30 m2) thì thời gian làm việc nhà giảm đi còn một nửa.

Thứ hai, các tiện ích sẵn có của chung cư khiến cuộc sống thêm thư thái. Chính vì tiết kiệm được thời gian làm việc nhà, chị em chúng tôi có thời gian chăm sóc bản thân và hưởng thụ hơn so với ở nhà mặt đất. Thay vì đi làm về, phải lau dọn quần quật cả tối, khi hết việc nhà cũng đến giờ đi ngủ, giờ chúng tôi có thời gian tập thể dục, đi dạo và cho con chơi đùa ngay dưới sân, mua sắm ở dưới siêu thị hoặc các cửa hàng ngay dưới tầng trệt. Cùng giá tiền, ở chung cư ở sẽ gần trung tâm, rất dễ dàng cho việc ăn uống, học hành, mua sắm, đỡ thời gian đi lại trên đường.

Thứ ba, ôtô gửi ngay trong toà nhà, mưa nắng không đến đầu, không phải lo chỗ gửi xe vì nhà trong ngõ nữa, giá gửi vừa cao lại bất tiện đi lại.

Thứ tư, ở chung cư, tôi cũng hay chọn tầng cao (trên 20) vì ở trên đó sạch sẽ, đỡ hẳn tiếng ồn, bụi bặm và nhất là côn trùng, ngủ không phải mắc màn, đỡ lo mỗi khi vào mùa dịch sốt xuất huyết. Ở chung cư rất thoáng mát nên sức khoẻ vợ chồng, con cái được cải thiện, nhà lúc nào cũng có gió mới, cảm giác về đến nhà là sảng khoái, thư thái.

Thứ năm, tình cảm gia đình cũng nhờ đó mà gắn kết hơn. Khi ở chung một mặt bằng, tôi luôn quan sát, và dễ dàng giao lưu với con cái. Trong khi đó, ở mặt đất, con cái ở tầng trên, bố mẹ ở dưới, ăn xong có khi chúng lên phòng học hành hay chơi mình cũng chẳng biết. Thi thoảng, tôi mới có thể đảo lên với con. Nhưng ở chung cư, lúc nào tôi cũng có thể quan tâm, giúp đỡ con khi cần hỏi bài vở ngay cả khi mình đang nấu nướng, dọn dẹp.

Thứ sáu, ở chung cư, tôi thấy tình hàng xóm tốt hơn nhà mặt đất. Đi làm về, hay ngày nghỉ, lũ trẻ chạy đi chạy lại chơi với nhau, người lớn gặp nhau ở thang máy cũng có thể hỏi han, nói chuyện vài câu, rất vui vẻ. Chúng tôi còn có nhóm chung của tầng, thi thoảng tổ chức 1/6, trung thu, hay ngày chị em phụ nữ chung nên rất vui. Trong khi ở nhà đất, về nhà là đóng cửa, chẳng ai giao lưu với ai. Ngày mưa gió, nóng bức hay lạnh giá, mọi người cũng chỉ ru rú trong nhà. Con trẻ ở nhà đất cũng không có chỗ chơi, phải ra chơi ké khu chung cư hoặc sân của nhà văn hoá gần đó.

Thứ bảy, tôi mua khá nhiều chung cư nhưng lúc bán đi chưa bị lỗ bao giờ. Một phần cũng do tôi tìm hiểu thông tin khá kỹ, phần khác có thể do may mắn. Tuy nhiên, với tôi điều đó không quan trọng bằng việc tôi sống hưởng thụ hàng ngày, còn hơn cố bám trụ mặt đất để giữ tài sản. Đời người sống được bao lâu?

Trên đây là vài quan điểm của tôi về những lợi ích của việc ở chung cư, hy vọng có thể góp thêm ý kiến cho những ai đang phân vân lựa chọn mua nhà để có thêm các góc nhìn khác nhau trước khi đưa ra quyết định.

Suri

