Sóng biển đánh sập nhiều nhà dân ở Cửa Đại

Những ngày này bờ biển Cửa Đại đoạn sau UBND phường Cẩm An đến biển An Bàng dài 2 km tiếp tục sạt lở. Tại khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, bốn ngôi nhà và một quán nhậu bị nước biển xâm thực gần 15 m, tạo hàm ếch dưới nền nhà, gây sập một phần.

Nguyên nhân là tối 19/10, do hoàn lưu bão Nesat, cơn bão thứ sáu ở Biển Đông trong năm nay, sóng biển dâng cao tràn lên bờ, gây sạt lở.