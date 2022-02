Hà TĩnhNguyễn Trọng Chính, 31 tuổi, cùng bảy người khác mở sới bạc trên núi Hồng Lĩnh, bị hàng chục cảnh sát đột kích bắt quả tang.

Ngày 19/2, Chính cùng bảy người khác tuổi từ 31 đến 39, quê xã Thiên Lộc và Thuần Thiện, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Đánh bạc, theo điều 321 Bộ luật Hình sự.

Một số nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 14/2, Công an huyện Can Lộc huy động hàng chục cán bộ, đột kích sới bạc bằng hình thức xóc đĩa do nhóm của Chính mở trên núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Thiên Lộc.

Thấy bị lộ, nhóm này vứt tang vật, định bỏ chạy. Cảnh sát siết vòng vây bắt được tám người. Tại hiện trường, nhà chức trách thu gần 30 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra cho hay, do sới bạc mở trên núi, địa hình hiểm trở nên trinh sát phải "nằm vùng", theo dõi nhiều giờ trước khi ra quyết định phá án.

Đức Hùng