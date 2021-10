60 cảnh sát bao vây sới bạc trong rừng keo

Nghệ An60 cảnh sát hình sự khống chế 20 người chơi xóc đĩa tại sới bạc, thu 400 triệu đồng.

Ngày 21/10, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 20 người (trong đó có 6 phụ nữ) trú tại Nghệ An và Thanh Hóa liên quan tới các hành vi như Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Địa điểm nơi cảnh sát phá án. Ảnh: Công an cung cấp

Đêm 18/10, tại rừng keo thuộc địa phận xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp), 60 cảnh sát hình sự Công an tỉnh và huyện đã vây ráp sới bạc. Một số con bạc phá vòng vây, định lên ôtô bỏ trốn song bị chặn đường.

Người cầm đầu là Đào Thế Hồng, 54 tuổi, có 9 tiền án (cố ý gây thương tích, giết người, đánh bạc..) cùng con trai là Đào Xuân Tân chạy thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, hôm sau cả hai cha con bị bắt.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

19 người bị khống chế; tang vật thu hơn 400 triệu đồng, 2 ôtô, 17 điện thoại di động, một bộ đàm và nhiều tang vật liên quan.

Công an cho biết, sới bạc chơi dưới hình thức xóc đĩa, liên tục thay đổi địa điểm tổ chức như các khu rừng xa khu dân cư, khách sạn, nhà dân. Sới chỉ mở vài giờ trong ngày, được cảnh giới nghiêm ngặt. Người muốn tham gia phải nộp một triệu đồng "vào cửa".

Các nghi can trong vụ đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Để tránh cảnh sát, một số người người được ôtô tới đón và chở tới địa điểm sát phạt.

Hải Bình