Sofía Jirau - người mẫu bệnh Down đầu tiên của Victoria's Secret

Jirau bắt đầu sự nghiệp bằng nghề làm mẫu tự do ở quê nhà. Người đẹp gây chú ý từ khi trình diễn ở Tuần lễ thời trang New York hồi tháng 2/2020. Lúc đó, Jirrau là một trong số ít người mẫu mắc hội chứng Down tham gia sự kiện này. Tên tuổi của người mẫu xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue Mexico, People, Univision... Trên NBC News, Jirau cho biết việc làm mẫu cho Victoria's Secret là thành tựu lớn nhất của cô kể từ ngày đầu bước chân vào làng mốt.

Những năm gần đây, nhiều người bệnh Down có cơ hội trở thành người mẫu. Madeline Stuart, đến từ Australia, từng giảm 20 kg để được catwalk ở New York Fashion Week năm 2016. Kate Grant của Ireland catwalk ở Tuần lễ thời trang Belfast, làm mẫu cho tạp chí Local Women... Cô có mặt trong danh sách những gương mặt trẻ được tuyên dương nhân dịp sinh nhật Nữ hoàng Anh năm 2019. Hay người mẫu Anh - Ellie Goldstein - được Gucci mời tham gia chiến dịch quảng bá dòng sản phẩm làm đẹp năm 2020.