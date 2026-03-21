Sốc vì chồng sắp cưới mất sạch tiết kiệm do chơi 'tiền ảo'

Tôi mất niềm tin vào chồng chưa cưới, vừa có dấu hiệu trầm cảm khi thấy bạn bè có cuộc sống tốt.

Tôi đăng ký kết hôn được gần một năm, chưa cưới (vì năm ngoái chưa được tuổi), chưa có con. Tối nay tôi vừa nhận được tin là toàn bộ tiền tiết kiệm trong suốt một năm qua của chồng (sau khi trừ chi tiêu) đã... không còn nữa, vì anh đem đi đầu tư tiền ảo.

Nghe tin này, thật sự tôi bị sốc. Trước khi quen tôi, anh đã từng lỗ khoảng 500 triệu đồng cũng vì đầu tư tiền ảo. Khi quen và nói chuyện với gia đình tôi, anh đã hứa sẽ dừng lại. Nhưng suốt gần một năm qua, anh vẫn tiếp tục.

Tôi có cố gắng cản, dù tiền ai người nấy giữ nhưng cũng không thay đổi được gì. Hiện tại tôi đang mất niềm tin ở anh rất nhiều. Cùng lúc đó, tôi lại bị ảnh hưởng tâm lý khi nhìn bạn bè xung quanh họ tổ chức cưới rực rỡ, chồng cao to, gia đình khá giả, nhà cửa ổn định.

Nhìn lại tôi, tôi đã chọn một người xuất thân bình thường, (giống tôi) chứ không nói là xuất thân nghèo, anh chị anh cũng đều tay trắng làm nên giờ có vị trí ở các doanh nghiệp top đầu, anh cũng chưa tới mức đó nhưng cũng tạm ổn với công việc với mức lương bình thường (30 triệu đồng), nhưng anh thấp bé, ngoại hình không nổi bật.

Tôi thì từng học đại học ở nước ngoài (tự đi bằng học bổng và sinh hoạt bằng tiền làm thêm), nhưng vì sức khỏe (trầm cảm) nên phải về nước nghỉ ngơi, nên chưa có kinh nghiệm làm việc gì cả.

Do không tìm được việc phù hợp nên hiện tôi làm trái ngành, lương khoảng gần 20 triệu (kinh nghiệm làm việc 5 tháng ), vẫn đang cố gắng học thêm. Tính tôi thích tự tay làm nên, nên ban đầu đã kiên định chọn anh, và vì anh đã ở bên tôi khi mình trầm cảm không đủ sức khỏe để đi làm (khoảng 6 tháng năm ngoái).

Tôi biết anh từng rất tốt với mình, lúc tôi trầm cảm, anh chăm sóc, dậy sớm nấu cơm cho tôi mang đi làm, làm việc nhà, ở bên mình lúc tôi yếu nhất. Tôi cũng nghĩ mình nên biết ơn điều đó.

Nhưng sau chuyện tiền bạc này, tôi thực sự hoang mang. Dạo gần đây tôi hay suy nghĩ tiêu cực, dễ so sánh, dễ ghen tỵ. Mỗi lần nhìn người khác có cuộc sống tốt hơn, tôi lại thấy tim đập nhanh, khó tập trung, cảm giác bất an về tương lai. Không biết có phải do ảnh hưởng của trầm cảm và lo âu không.

Hiện tại tôi đang ở trọ, chồng thì vừa làm mất hết tiền tiết kiệm năm vừa rồi. Tôi thấy rất mông lung về tương lai, về tài chính, và đặc biệt là về niềm tin trong hôn nhân này.

Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?

Trong tình huống này, tôi nên suy nghĩ như thế nào để bớt tiêu cực? Có nên tiếp tục tin tưởng và đi tiếp không, hay nên dừng lại sớm khi chưa cưới? Làm sao để tôi ổn định lại tâm lý lúc này?

Tôi thật sự rất cần những góc nhìn khách quan. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Koi