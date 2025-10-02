Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngập lớn nhất trong hàng chục năm

Hà NộiLãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng mưa lớn trong thời gian ngắn, vượt xa thiết kế của hệ thống thoát nước nên nhiều điểm có thể ngập kéo dài một tuần.

Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) đánh giá trận mưa ngày 30/9 có tổng lượng lớn nhất trong hàng chục năm, vượt xa công suất thiết kế của hệ thống thoát nước. Tại Ô Chợ Dừa, mưa tới 527 mm, vượt 170% công suất; tại Hai Bà Trưng mưa 407 mm, vượt 131%.

Lượng mưa đợt này có thể so sánh với đợt năm 2028. Đợt trước mưa 5 ngày (từ 1h30 ngày 31/10 đến ngày 4/11) với tổng lượng theo cơ quan khí tượng thông báo tại Láng là 568 mm; nội thành 558 mm; Long Biên 642 mm; Hà Đông 820 mm. Tại điểm đo của Công ty Thoát nước Hà Nội như Vân Hồ mưa 484 mm, Đồng Bông 828 mm. Mưa lớn kéo dài khiến cả thành phố ngập, nhiều nơi ở các quận cũ như Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm ngập tới một tuần.

Đợt mưa ngày 30/9 gây ra 83 điểm ngập ở nội thành và một số điểm cũng có thể kéo dài khoảng một tuần. "Đây là thiên tai bất thường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng mong người dân chia sẻ, thông cảm", ông Du nói.

Đường Lê Đức Thọ đoạn hướng về Mai Dịch ngập sâu 0,4 m, người dân dắt xe qua dòng nước ngập, sáng 30/9. Ảnh: Lộc Chung

Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho hay hệ thống thoát nước tại khu vực trung tâm Thủ đô hiện chỉ được thiết kế để đáp ứng lượng mưa 310 mm trong hai ngày. Trận mưa vừa qua đã vượt xa ngưỡng này, chỉ trong vài tiếng đã đổ xuống hàng trăm milimét nước.

Ngoài lý do mưa lớn gây ngập, ông Sơn cho rằng tình trạng hồ điều hòa chưa được cải tạo đồng bộ, hệ thống kênh mương hạn chế khiến việc tiêu thoát chậm. "Chúng tôi đã huy động hơn 2.000 cán bộ, công nhân, vận hành trạm bơm, mở nắp ga để tăng tốc tiêu thoát, nhưng không thể tránh khỏi ngập", ông Sơn nói.

Về giải pháp khắc phục, đại diện Sở Xây dựng cho biết thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước đã được phê duyệt, bao gồm cải tạo hồ điều hòa, xây dựng trạm bơm đầu mối, nạo vét sông ngòi. Các khu đô thị mới cần bắt buộc khớp nối hệ thống thoát nước nội khu với mạng tiêu thoát chung.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã kiến nghị nghiên cứu xây dựng các bể chứa nước ngầm tại công viên, vườn hoa, đất công, kết hợp trạm bơm chuyển bậc nhằm tăng khả năng tiêu thoát trong thời gian ngắn. Mô hình này đã được nhiều thành phố lớn trên thế giới áp dụng để giảm ngập trong điều kiện mưa cực đoan.

Ngoài ra, việc lập quy hoạch cao độ nền thoát nước Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 sẽ được tính toán trên cơ sở biến đổi khí hậu, hướng tới khả năng ứng phó với các trận mưa có cường độ vượt xa mức thiết kế hiện tại.

Ngập ở đường Lê Đức Thọ và nút giao Mai Dịch Người Hà Nội dắt xe lội nước trong khu vực quận Cầu Giấy cũ, sáng 30/10. Video: Lộc Chung

Trước đó ngày 30/9, từ 7h đến 19h Hà Nội mưa to liên tục gây ngập gần như cả ngày. Đến tối 1/10, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận vẫn còn 11 điểm ngập, đều nằm ngoài lưu vực sông Tô Lịch, nơi chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ. Thực tế có những điểm như trên đường Phùng Hung, phường Thịnh Liệt sâu 0,5-1 m, kéo dài gần một km.

Võ Hải