Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa 30/9 lớn nhất trong hàng chục năm

Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước cho biết mưa ngày 30/9 lớn nhất hàng chục năm, vượt xa thiết kế hệ thống thoát nước, nhiều điểm có thể ngập một tuần.

Trận mưa từ sáng 30/9 khiến nội thành Hà Nội xuất hiện 83 điểm ngập. Tại Ô Chợ Dừa, lượng mưa lên tới 527 mm, vượt 170% công suất thiết kế; tại Hai Bà Trưng mưa 407 mm, vượt 131%.

Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) Lê Văn Du đánh giá đây là đợt mưa cực đoan, có thể so sánh với năm 2008 khi Hà Nội hứng lượng mưa 568-820 mm trong 5 ngày, gây ngập kéo dài tại nhiều quận.

"Đây là thiên tai bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng mong được chia sẻ, thông cảm", ông Du nói và cho biết một số điểm ngập lần này cũng có thể kéo dài khoảng một tuần.

Ngập ở đường Lê Đức Thọ và nút giao Mai Dịch Người Hà Nội dắt xe lội nước trong khu vực quận Cầu Giấy cũ, sáng 30/10. Video: Lộc Chung

Theo ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hệ thống thoát nước trung tâm Thủ đô chỉ được thiết kế để đáp ứng mưa 310 mm trong hai ngày, trong khi trận mưa vừa qua chỉ vài giờ đã vượt xa ngưỡng này. Hơn 2.000 cán bộ, công nhân được huy động, vận hành trạm bơm, mở nắp ga tăng tốc tiêu thoát, song không thể tránh khỏi ngập.

Ông Sơn cũng chỉ ra nguyên nhân khác là hệ thống hồ điều hòa chưa được cải tạo đồng bộ, kênh mương hạn chế, khiến việc tiêu thoát chậm.

Để khắc phục, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước đã phê duyệt, gồm cải tạo hồ điều hòa, xây trạm bơm đầu mối, nạo vét sông ngòi. Các khu đô thị mới phải khớp nối hệ thống nội khu với mạng tiêu thoát chung. Hà Nội cũng kiến nghị xây dựng bể chứa nước ngầm tại công viên, vườn hoa, đất công, kết hợp trạm bơm chuyển bậc, mô hình nhiều thành phố lớn đã áp dụng để giảm ngập khi mưa cực đoan.

Đường Lê Đức Thọ đoạn hướng về Mai Dịch ngập sâu 40cm, người dân dắt xe qua dòng nước ngập, sáng 30/9. Ảnh: Lộc Chung

Ngoài ra, quy hoạch cao độ nền thoát nước Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 sẽ tính toán theo kịch bản biến đổi khí hậu, hướng tới khả năng ứng phó với các trận mưa vượt xa mức thiết kế hiện tại.

Đến tối 1/10, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận còn 11 điểm ngập, đều ngoài lưu vực sông Tô Lịch - khu vực chưa được đầu tư hệ thống đồng bộ. Một số tuyến như đường Phùng Hưng, phường Thịnh Liệt vẫn ngập sâu 0,5-1 m, kéo dài gần một km.

Võ Hải