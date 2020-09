'Số vụ tham nhũng được phát hiện chưa phản ánh đúng thực trạng'

Đánh giá cao kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua, tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng số vụ được phát hiện "chưa phản ánh đúng thực trạng".

Sáng 14/9, Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Báo cáo thẩm tra nội dung này, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, nói "dưới sự chỉ đạo kịp thời, kiên quyết, sát sao của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, khởi tố, xử lý nghiêm minh theo hướng làm rõ đến đâu, xử lý đến đó".

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đơn cử các vụ án xảy ra tại: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tổng Công ty bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Công ty fang thép Thái Nguyên...

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp do tham nhũng, vi phạm về quản lý kinh tế.

Tuy nhiên, bà Nga cho rằng, số vụ án được phát hiện, điều tra còn "chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình tham nhũng". Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới là khâu yếu tồn tại nhiều năm, nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Hoạt động của các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; số vụ việc, vụ án tham nhũng do cơ quan điều tra chuyên trách phát hiện, khởi tố, điều tra còn ít. Việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng và tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu; việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn nhiều...

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: Hoàng Phong

Bà Lê Thị Nga cũng đề cập đến tình trạng vẫn còn nghi phạm bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, gây bức xúc trong dư luận. Ví dụ như, bị can Vũ Đình Duy bị truy nã đặc biệt về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex); bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bị truy nã quốc tế về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; bị can Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, khi bị khởi tố không có mặt tại địa phương...

Trước đó, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho hay, từ 1/10/2019 đến 31/7, các cấp, ngành đã chú trọng thực hiện quy định pháp luật về tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác đối với những trường hợp cần thiết.

Nhiều trường hợp cán bộ được tạm đình chỉ kịp thời để phục vụ việc điều tra các vụ án, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đơn cử như Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến...

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Hoàng Phong

Theo ông Khái, năm 2020, có 3 trường hợp nộp lại quà tặng trị giá 31,8 triệu đồng (trong khi, cùng kỳ năm trước không có trường hợp nộp lại). Qua kiểm tra thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 56 người, xử lý hình sự 64 người; kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 43 tỷ đồng, đã được thu hồi và bồi thường gần 23 tỷ đồng.

Các cơ quan đã tập trung xác minh, truy tìm và triển khai các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đạt tỷ lệ cao, nhiều vụ thu hồi 100% số tiền thiệt hại.

"Công tác phòng, chống tham nhũng không những không "chững lại" hay "chùng xuống", mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" của Đảng, Nhà nước", ông Khái nói.

Theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Chính phủ, các cơ quan điều tra trong lực lượng công an đã thụ lý 508 vụ án, 1.186 bị can; trong đó khởi tố mới 286 vụ, 606 bị can (tăng 15 vụ, 58 bị can so với cùng kỳ năm 2019)...

Hoàng Thùy