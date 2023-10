Sợ 'thiệt kép' nếu không rút BHXH một lần khi gần 40 tuổi

Một số người tính toán rằng sẽ có tiền gửi ngân hàng rút BHXH một lần giai đoạn lương thấp, rồi đóng lại từ đầu để lương hưu cao.

"Nhiều người rút BHXH một lần vì nhiều lý do:

1. Hoàn cảnh quá khó khăn, bi đát nên muốn rút ngay để giải quyết vấn đề tài chính.

2. Rút để dùng tiền đó đầu tư, kinh doanh.

3. Rút vì không cảm thấy chờ được đến khi lĩnh lương hưu. Có những người làm nhân viên văn phòng một doanh nghiệp từ năm 2000 và thăng tiến lên chức phụ trách nhà máy nhưng lương tính BHXH quá thấp so với lương thực lĩnh (vốn cũng khiêm tốn). Trong khi BHXH tính lương hưu dựa theo trung bình cộng lương hưu từ lúc mới đi làm đến lúc về hưu và tính trượt giá không đúng thực tế nên khi về hưu lương hưu cũng chỉ 1-2 triệu đồng một tháng thì sống sao nổi?

Độc giả nickname GT liệt kê như trên và giải thích những lý do khiến người lao động có tâm lý rút BHXH một lần mà không chờ đến tuổi lĩnh lương hưu sau bài viết Vì sao lao động trẻ hay rút bảo hiểm xã hội một lần?. Những lý do được đưa ra là cần tiền giải quyết nhu cầu trước mắt, rút xong vẫn dư thời gian đóng tiếp để hưởng lương hưu, mơ hồ về chính sách là những lý do người trẻ rút BHXH một lần nhiều.

Cách tính lương hưu còn bất cập là điểm quan trọng khiến người lao động rút BHXH một lần. Độc giả có nickname Việt HN nói: "Ví dụ nếu 15 năm trước đây tôi rút BHXH một lần thì nay tôi nghỉ hưu lại hưởng lương hưu cao hơn là tôi không rút vì lương bình quân 20 năm cao hơn nhiều lương bình quân 35 năm nên dẫu có được hưởng theo tỉ lệ 55% vẫn cao hơn là 75%. Nhiều người rút cũng vì lý do này và cách tính trượt giá chưa sát với thực tế. Theo tôi nên tính trượt giá theo lương tối thiểu để đảm bảo giá trị của lương hưu".

Đồng tình, độc giả thatkyquai64 nói: "Do tính lương hưu bằng cách lấy bình quân tất cả các năm đóng bảo hiểm, người làm càng lâu, đóng càng lâu, tính bình quân từ lương thấp nhất đến lương cao nhất, thì lương hưu thấp hơn so với làm ít năm. Với số năm đóng 15 năm, tuổi hưu 62 ở nam, tính toán lương hưu cao nhất khi bắt đầu đóng bảo hiểm là 47 tuổi. Trừ 5-7 năm do bị cho nghỉ sớm do lớn tuổi, thì 40 tuổi mới đóng bảo hiểm, sẽ có lương hưu cao nhất.

Chính vì vậy, người trẻ sẽ rút bảo hiểm một lần khi gần 40 tuổi. Sau đó làm lại từ đầu. Muốn giải quyết chuyện này, nên tính lương hưu là bình quân của 5 năm đóng có mức lương cao nhất".

Độc giả nickname trichuongvt2015: "Tôi nghĩ cách tính lương hưu chưa hợp lý lắm, chỉ nên tính lương bình quân của 20 năm cuối đóng BHXH, tương đương với số năm tối thiểu được hưởng lương hưu, còn ai đóng có số năm nhiều hơn thì được hưởng thêm phần trăm tương ứng, có như vậy thì mới công bằng. Hiện tại ai đóng nhiều năm hơn khi về hưu có thể hưởng lương hưu sẽ thấp hơn, do những năm đầu đi làm thường lương rất thấp. Phải thay đổi để làm sao những ai đóng dài hơn đảm bảo họ được hưởng cao hơn, có như vậy mới khiến họ đắn đo khi muốn rút một lần những năm đầu đã đóng".

Độc giả có nickname vanhungktdt224 nói: "Rút một lần hay để nhận lương hưu thì đều có mặt lợi mặt hại, tùy vào trường hợp của mỗi người để đưa ra quyết định. Đối với bản thân tôi thì sẽ cố gắng làm và đóng bảo hiểm sau này nhận lương hưu, đơn giản là vì khi tôi nhìn sang ba mẹ tôi hiện tại tuy không giàu có gì nhưng với tuổi 60 thì hàng tháng cả hai có 10 triệu đồng lương hưu thì sống vẫn ổn định, con cái cũng đỡ vất vả hơn khi đỡ phần nào việc chăm sóc ba mẹ hai bên".

Hữu Nghị tổng hợp

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.