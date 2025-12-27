Sở thích nấu ăn của vợ chồng Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu cùng vợ - người mẫu Tuệ Như - thích nấu các món ăn dân dã miền Tây, miền Trung, làm video chia sẻ với khán giả.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu cùng vào bếp Vợ chồng Hồ Quang Hiếu nấu bữa cơm gia đình ở quê vợ Cà Mau.

Ca sĩ cho biết anh và vợ đều có lối sống hướng về gia đình, thích cảnh miệt vườn. Những khi không bận đi show, anh đưa vợ con về quê nhà Đăk Lăk hoặc nhà Tuệ Như ở Cà Mau, đi dã ngoại để nấu ăn, gắn kết tình cảm.

Cả hai thường giới thiệu những món ăn quen thuộc như bánh xèo, cá lóc kho tộ, bún thịt khìa. Tuệ Như cho biết nấu nướng theo kinh nghiệm, khẩu vị của bản thân. Họ sử dụng phần lớn nguyên liệu là rau củ vườn nhà. Quê vợ Hồ Quang Hiếu ở miền sông nước, dễ dàng bắt cá hay gà vịt trong vườn nên thực phẩm tươi ngon.

Các video nấu ăn họ đăng trên trang cá nhân có hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận. Nhiều người nhận xét hình ảnh Hồ Quang Hiếu quây quần trong gian bếp bên bạn đời truyền cảm hứng về cuộc sống hạnh phúc, giản dị.

"Chúng tôi tìm được nhiều niềm vui, động lực thông qua tương tác, giao lưu với khán giả", Hồ Quang Hiếu nói.

Từ ngày có con nhỏ, ca sĩ cho biết anh thay đổi nhiều về lối sống, không còn thích la cà, tụ tập bạn bè, chỉ muốn ở nhà chơi cùng vợ con. Anh phụ giúp bạn đời trong các công việc dọn dẹp, chăm sóc bé Hin, gần một tuổi. Ca sĩ cũng thường lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng để gắn kết, "hâm nóng" tình cảm vợ chồng.

Hồ Quang Hiếu, 42 tuổi, nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.

Ca sĩ và Tuệ Như, 25 tuổi, làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Sau khi kết hôn, vợ anh lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng. Họ tổ chức đám cưới hồi tháng 9 tại TP HCM.

