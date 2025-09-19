Tiệc cưới ngập sắc hoa tươi của Hồ Quang Hiếu

Ca sĩ và người mẫu Tuệ Như làm lễ cưới sau hai năm tổ chức lễ ăn hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023.
Hồ Quang Hiếu, 42 tuổi, nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.
Vợ anh - người mẫu Tuệ Như, 25 tuổi, quê Cà Mau. Sau kết hôn, cô lui về phía sau để quản lý công việc của chồng.
Không gian tiệc cưới của Hồ Quang Hiếu. Buổi lễ diễn ra tại một resort ở phường Bình Dương chiều 19/9. Video: Hoàng Dung
Toàn bộ hoa, vật dụng bài trí đều dựa trên ý tưởng của vợ chồng ca sĩ. Ảnh cưới cặp uyên ương xuất hiện nhiều góc trong buổi lễ.
Ca sĩ mong muốn không gian cưới gần gũi với thiên nhiên nhất có thể nên chọn màu chủ đạo là xanh lá.
Góc trưng bày khoảnh khắc kỷ niệm của họ từ lúc hẹn hò đến khi về chung một nhà.
Bạn đời ca sĩ yêu thích hoa ly, hồng nên điểm nhấn không gian tiệc là hai loài hoa này. Ca sĩ còn trang trí thêm cẩm tú cầu, cúc họa mi.
Thực đơn gồm bốn món chính và hai món phụ, chủ yếu là hải sản như: tôm sú chiên giòn sốt trứng muối, rau củ thập cẩm xào sò điệp. Dự kiến, hơn 80 khách mời gồm người thân và đồng nghiệp như diễn viên Quốc Trường, Trường Giang, Nhật Kim Anh đến chúc phúc cho ca sĩ.
Hồ Quang Hiếu đặt tên cho sự kiện là Chúng ta cùng.
Tin, video: Hoàng Dung