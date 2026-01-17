Sở thích chơi trống, nghe rock của Thủ tướng Nhật

Bà Sanae Takaichi - nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản - từng chơi trống trong ban nhạc heavy metal thời sinh viên và là fan nhóm Black Sabbath.

Thủ tướng Nhật - bà Sanae Takaichi - chơi trống với Tổng thống Hàn Lee Jae Myung Bà Sanae Takaichi chơi trống với Tổng thống Hàn Lee Jae-myung, hôm 13/1. Video: SBSNews

Ngày 13/1, Thủ tướng Sanae Takaichi gây chú ý khi cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chơi trống hai bản hit Dynamite (BTS) và Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters), sau cuộc hội đàm tại thành phố Nara (Nhật Bản). Trong video ghi lại màn trình diễn, bà Takaichi nói bà chỉ mất khoảng 5-10 phút để hướng dẫn ông Lee chơi nhạc cụ.

Trên X cùng ngày, Thủ tướng cho biết chuẩn bị tiết mục sau khi nhớ Tổng thống từng nói chơi trống là "ước mơ của ông", trong lần hai người gặp nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc năm ngoái. "Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ niềm vui khi có thể thực hiện giấc mơ bấy lâu của mình", trích bài đăng của bà.

Bà Sanae Takaichi tham dự một sự kiện tại Văn phòng Thủ tướng cuối năm 2025. Ảnh: Prime Minister's Office of Japan

Nhiều trang quốc tế gọi hoạt động này là "ngoại giao chơi trống". Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Tổng thống - ông Kim Nam-joon - nhận định: "Hai nhà lãnh đạo đã biến hội nghị thượng đỉnh thành khoảnh khắc giao lưu văn hóa đặc biệt".

Hiện màn song tấu thu hút nhiều quan tâm, đạt hàng chục nghìn lượt xem trên các trang mạng xã hội. Một số người cho biết ấn tượng trước phong thái biểu diễn của Thủ tướng Nhật.

Theo CNN, trước khi bước vào chính trường, bà Takaichi từng là tay trống của một ban nhạc thời sinh viên, chuyên chơi heavy metal - một nhánh của rock với tiết tấu mạnh và âm thanh dồn dập. Ở tuổi 65, bà vẫn yêu bộ môn này đến mức truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng từng mang theo bốn cặp dùi trống dự phòng bên người. Ở nhà, bà có một dàn trống điện tử, thường chơi nhạc để giải tỏa căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà nói đùa rằng mỗi lúc bực bội chồng, bà thường đánh trống sau khi ông ngủ.

Thời trẻ của bà Sanae Takaichi. Ảnh: Courtesy of Sanae Takichi

Hồi tháng 8/2025, bà Sanae Takaichi tham gia podcast Babymetal's Metal Radio, nói về tình yêu dành cho heavy metal. Từ những năm tiểu học, bà bắt đầu nghe nhạc của Black Sabbath như Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath và nhiều ca khúc tương tự. Vào trung học, bà thích một số bài của nhóm Deep Purple như Burn, Smoke on the water. Đây cũng là thời điểm Thủ tướng học chơi guitar bass và đàn keyboard.

Lên cấp ba, bà chơi trống trong một ban nhạc chuyên cover các ca khúc nổi tiếng, sau đó gia nhập một nhóm nữ hát nhạc của UFO và Rainbow. Cũng trong chương trình, Thủ tướng cho biết thích bản Into The Arena của Michael Schenker và album Narita của nhóm rock Mỹ Riot, đồng thời là fan lâu năm của ban nhạc Iron Maiden. Ngoài những ca khúc nước ngoài, bà nghe nhạc trong nước, tiết lộ bản thân là người hâm mộ Yoshiki - thủ lĩnh kiêm tay trống của nhóm rock X Japan.

Deep Blue biểu diễn ca khúc "Burn" năm 1974 Deep Blue biểu diễn ca khúc "Burn" tại California năm 1974. Đây là bài hát bà Takaichi thường nghe. Video: YouTube/ NEA ZIXNH

Bà Sanae Takaichi sinh năm 1961, được Hạ viện Nhật Bản bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 10/2025, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị này. CNN nhận xét chiến thắng của bà là kết quả bất ngờ trong một hệ thống chính trị vốn chịu tư tưởng trọng nam khinh nữ. Năm 1993, bà giành chiến thắng khi tranh cử vào quốc hội, bắt đầu sự nghiệp chính trị. Thời trẻ, bà mong muốn noi theo hình mẫu "Bà đầm thép" Margaret Thatcher - nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh.

Phương Thảo (theo Euronews, CNN, Louder)