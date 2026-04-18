Sở thích ăn nội tạng để 'lão hóa ngược' của minh tinh Đài Loan

Nhờ thói quen ăn nội tạng giàu collagen kết hợp thực đơn giảm cân từ bưởi và liệu pháp châm cứu Đông y, nữ diễn viên Trần Kiều Ân vẫn duy trì nhan sắc như tuổi đôi mươi.

Trong video mừng sinh nhật mới đây trên Douyin, Trần Kiều Ân xuất hiện với làn da mịn màng và vẻ ngoài tươi tắn. Ban đầu nữ diễn viên cắm nhầm nến số 37, sau đó được bạn nhắc, cô mới đổi lại thành 47. Nhiều người hâm mộ bình luận bất ngờ và xin bí quyết để "trẻ hơn tuổi thật 20 năm" như cô.

Trần Kiều Ân chia sẻ thường bị nổi mụn mỗi khi gặp áp lực. Để khắc phục, cô duy trì thói quen uống sữa đậu nành hàng ngày. Nhờ chứa hàm lượng isoflavone dồi dào, sữa đậu nành thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ nếp nhăn và nuôi dưỡng làn da trắng sáng. Ngoài ra, thức uống này còn giúp điều hòa nội tiết tố hiệu quả. Nữ diễn viên lưu ý chọn loại ít đường hoặc không đường để vừa giữ dáng, vừa tránh nạp quá nhiều calo cho cơ thể.

Trần Kiều Ân trong dịp sinh nhật lần thứ 47. Ảnh: Weibo

Bên cạnh uống sữa hạt, Trần Kiều Ân còn có sở thích ăn nội tạng động vật. Nhiều người thường e ngại nội tạng động vật như lòng và óc lợn vì mùi vị khó ăn. Tuy nhiên, trong một chương trình thực tế, Trần Kiều Ân khẳng định chính việc ăn lòng và óc lợn đã giúp cô giữ được diện mạo trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Cô giải thích lòng lợn chứa hàm lượng collagen dồi dào giúp duy trì độ đàn hồi cho da, trong khi óc lợn lại giàu phospholipid giúp bảo vệ não bộ và hỗ trợ phục hồi các tế bào. Đặc biệt, các loại nội tạng giàu sắt còn được coi là "thần dược bổ máu", giúp cơ thể hồng hào, tươi tắn, phù hợp cho những người có cơ địa thiếu máu.

Song song việc chăm sóc da, diễn viên còn chú trọng giữ dáng. Cô có chế độ ăn giảm cân với bưởi đặc biệt. Cụ thể, trong mỗi bữa ăn, Trần Kiều Ân sẽ dùng nửa quả bưởi hoặc một ly nước ép bưởi kết hợp cùng các thực phẩm khác nhưng cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Nữ diễn viên thực hiện thực đơn này liên tục trong 12 ngày, sau đó nghỉ ngơi 2 ngày ăn uống tự do trước khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo, giúp cô giảm được 3 kg chỉ trong vòng 6 ngày.

Hiệu quả ấn tượng này đến từ việc bưởi rất ít calo, chỉ chứa khoảng 42 calo trên mỗi 100 gram nhưng lại tạo cảm giác no lâu, dù năng lượng nạp vào rất thấp. Thêm vào đó, hàm lượng naringin dồi dào trong bưởi còn hỗ trợ ổn định đường huyết và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, biến loại quả này trở thành thực phẩm thay thế lý tưởng cho tinh bột trong các bữa ăn hàng ngày.

Ngoài các phương pháp ăn uống, Trần Kiều Ân cũng tìm đến liệu pháp châm cứu thẩm mỹ, hay còn gọi là "châm điêu", một liệu pháp làm đẹp trong Đông y, sử dụng những mũi kim siêu nhỏ tác động lên khắp cơ thể, từ đầu đến chân.

Nữ diễn viên khẳng định phương pháp này không chỉ giúp cô cải thiện tình trạng đau mỏi vai gáy và chứng "bướu góa phụ" (dowager's hump) mà còn khiến cơ mặt trở nên săn chắc hơn. Liệu pháp châm cứu thẩm mỹ sử dụng kỹ thuật châm kim để điều hòa khí huyết trong các kinh lạc, đồng thời tác động vào các lớp da, mô mỡ và cân cơ trên khuôn mặt nhằm đạt được những hiệu quả như làm sáng da, mờ vết thâm, thu nhỏ lỗ chân lông và nâng cơ.

Diễn viên Trần Kiều Ân. Ảnh: Juksy

Cuối cùng, một thói quen không thể thiếu trong quy trình chăm sóc bản thân của Trần Kiều Ân là tắm bồn. Cô chia sẻ đặc biệt yêu thích việc ngâm mình trong bồn tắm vì tin rằng hiệu quả gây "vã mồ hôi" của phương pháp này thậm chí còn tốt hơn cả việc tập thể dục.

Việc tắm bồn không chỉ thúc đẩy lưu thông máu và thư giãn cơ bắp, mà còn hỗ trợ đào thải độc tố, giảm tình trạng tích nước, giúp cơ thể trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây là liệu pháp không phù hợp cho những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, là một trong những diễn viên hàng đầu của làng giải trí Đài Loan. Tên tuổi cô gắn liền với các tác phẩm truyền hình như Định mệnh anh yêu em, Hoàng tử ếch, Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô...

Trần Kiều Ân được mệnh danh là "Nữ hoàng dòng phim thần tượng" vì tham gia nhiều phim về đề tài này suốt những năm đầu thập niên 2000. Những năm gần đây, Trần Kiều Ân vẫn giữ sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và thường xuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp, giữ dáng trên mạng xã hội.

Bình Minh (Theo HK01)