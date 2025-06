Số thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm trường quân đội tăng

Số thí sinh đăng ký vào 20 trường quân đội tăng ba năm qua, riêng năm nay, nhóm đủ điều kiện dự tuyển là hơn 33.200, cao hơn gần 42% so với năm ngoái.

Thông tin được nêu tại buổi giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự, sáng 19/6.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, cho biết một số trường có số hồ sơ đăng ký sơ tuyển cao như trường Sĩ quan Chính trị (hơn 6.700 hồ sơ), Học viện Kỹ thuật quân sự (gần 5.000 hồ sơ), Học viện Biên phòng (hơn 3.500), Học viện Quân y (hơn 3.200). Trong khi đó, chỉ tiêu của 4 trường này lần lượt là 766, 360, 250 và 180.

"Chất lượng hồ sơ đảm bảo tốt, đáp ứng yêu cầu của các trường", ông Thái nói.

Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, số lượng hồ sơ đăng ký vào trường quân đội tăng đều trong ba năm qua. Riêng năm ngoái tăng 61% so với năm 2023.

Kết quả này, theo ông Tâm, là nhờ công tác tuyên truyền, hướng nghiệp. Các trường quân đội được yêu cầu tới tất cả trường THPT trên địa bàn, đồng thời đi hướng nghiệp tại các trường THPT ở ít nhất 5 tỉnh, thành.

Khối Tăng thiết giáp trong buổi hợp luyện diễu binh đại lễ 30/4. Ảnh: Tùng Quỳnh

Theo quy định, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào hệ quân sự của các trường quân đội phải tham gia sơ tuyển. Ở vòng này, họ được đánh giá theo 13 tiêu chí cơ bản của Bộ Quốc phòng, về độ tuổi, lý lịch, sức khỏe...

Như về sức khỏe, nhóm trường tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần yêu cầu thí sinh có chiều cao từ 1,65m, cân nặng 50kg trở lên; chỉ số khối cơ thể từ 30 trở xuống; không cận thị. Tiêu chuẩn của nhóm trường sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (kỹ sư, bác sĩ...) với nam là từ 1,63m, nặng từ 50kg trở lên, với nữ lần lượt là 1,54m và 48 kg. Thí sinh cận thị không quá 3 đi-ốp được thi tuyển.

Thí sinh thuộc khu vực khó khăn, miền núi, hải đảo, hoặc là người dân tộc thiểu số được áp dụng tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng thấp hơn.

Năm nay, 20 trường quân đội tuyển gần 4.400 chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ quân sự, giảm gần 1.000 so với năm ngoái. Các trường sử dụng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT. So với năm ngoái, khối trường quân đội bỏ xét tuyển học bạ.

13 tổ hợp xét tuyển được sử dụng. Trong đó, 6 tổ hợp tương tự năm ngoái, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung).

Các tổ hợp mới là C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D07 (Toán, Hóa, Anh) và A0T (Toán, Lý, Tin).

Khối trường quân đội cộng điểm khuyến khích với thí sinh có giải ba cấp tỉnh trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5, chứng chỉ SAT 1.068/1.600 hoặc ACT 18 trở lên.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng có thể dùng để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ khi xét điểm thi tốt nghiệp THPT nếu muốn. Mức quy đổi với IELTS từ 5.5 trở lên là thành 8 đến 10 điểm môn tiếng Anh.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào các trường quân đội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20,6 đến 28,55.

Dương Tâm