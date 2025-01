Sợ Tết vì bị so sánh tiền thưởng

Nếu không bị so sánh, bạn có sợ Tết?

"Có câu nói rằng: Sự so sánh chính là sân chơi ưa thích của cái tôi. Bản tính con người rất nhạy cảm với sự so sánh. Con người có thể chấp nhận được việc mình thất bại nhưng không chấp nhận việc người khác thành công hơn mình.

Một người hành khất không ghen tỵ với một triệu phú nhưng lại ghen tỵ với những người hành khất khác kiếm được nhiều hơn anh ta. Con người sẽ đối mặt với sự dày vò đau đớn, không phải vì thấy mình tầm thường mà là thấy những người xung quanh vượt lên.

Vậy nên so sánh chuyện thưởng Tết của người này, người kia, nơi này, nơi kia để làm gì? So sánh cái Tết hồi còn bé, hồi sinh viên với hiện tại để làm gì? So sánh cái Tết của người có gia đình với người độc thân để làm gì?

Nếu bạn ngừng được sự so sánh, bạn có gì phải lo hay sợ Tết? Thực chất của sự lo sợ đó là gì? Là sợ bản thân bị so sánh với người khác, sợ cái tôi mất thể diện. Còn như bằng lòng với những gì mình có, có bao nhiêu tận hưởng bấy nhiêu, chấp nhận mình tầm thường, mình không là ai cả, để người khác đều hơn mình, mình có cần phải ganh đua với họ trong dịp Tết nữa không?

Sự so sánh là một phần không thể tách rời của bản tính con người. Nhưng thay vì để nó dẫn dắt cảm xúc của mình, bạn có thể khiến nó trở nên có ích hơn, bằng việc so sánh với chính mình trong quá khứ.

Khi đó bạn không cần tìm kiếm hạnh phúc từ việc thấy người khác kém hơn mình nữa mà từ việc thấy chính bạn đang tốt hơn từng ngày".

Độc giả Hoàng Tùy Phong bình luận như trên, gửi gắm thông điệp rằng: "Ngừng so sánh với người khác, đặc biệt trong dịp Tết, để giảm lo lắng và ganh đua không cần thiết. Thay vào đó, hãy tập trung so sánh bản thân với chính mình trong quá khứ, tìm hạnh phúc từ sự tiến bộ và bằng lòng với những gì mình có".

Bình luận này được viết sau bài Càng luống tuổi, tôi càng sợ Tết. Trong bài viết này, tác giả chia sẻ "không còn sự háo hức, kỳ vọng nữa, mà là sự lo toan. Người có gia đình, lo toan sắm Tết, xem thưởng Tết bao nhiêu để chia phần bên nội - bên ngoại, rồi đón Tết như thế nào cho hợp lý, mùng hai hay mùng ba ra nhà ngoại chúc Tết...".

