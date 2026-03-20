Sợ sùi mào gà, nam giới U40 chủ động tiêm HPV

Khánh, 37 tuổi, từng mắc sùi mào gà ở bộ phận sinh dục dẫn đến tự ti, tiêm phòng khi vaccine được mở rộng chỉ định, để tránh bệnh tái phát.

Người đàn ông đang sinh sống ở TP HCM, cho biết từng mắc sùi mào gà cách đây 5 năm. Do tổn thương ở vùng nhạy cảm, anh chần chừ đi khám, đến khi các nốt sùi lan rộng thành mảng mới điều trị. Anh phải đốt laser nhiều lần vì tổn thương tái phát, mất nhiều tháng mới ổn định.

Lo bệnh tái phát, anh trì hoãn lập gia đình. Sau khi kết hôn năm ngoái, Khánh chủ động rủ vợ cùng đi tiêm vaccine HPV để phòng bệnh.

Người đàn ông tiêm vaccine tại VNVC để phòng bệnh chủ động. Ảnh: Hoàng Dương

Một trường hợp khác là Hải, 31 tuổi, ở Hà Nội, bị ám ảnh với HPV từ thời sinh viên khi chứng kiến bạn thân mắc sùi mào gà ở hậu môn. Nỗi lo lây nhiễm khiến anh nhiều lần né tránh sự gần gũi trong các mối quan hệ tình cảm.

Cuối năm 2025, khi biết vaccine HPV đã được mở rộng cho nam giới, Hải đến trung tâm tiêm chủng để tìm hiểu và tiêm phòng. Anh kỳ vọng việc chủ động bảo vệ sức khỏe sẽ giúp mình tự tin hơn và có cơ hội phát triển mối quan hệ lâu dài.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết nam giới là nhóm ít chủ động tiêm vaccine HPV hơn so với nữ giới. Có nhiều lý do cho việc này, như: nhiều người chưa biết mình cũng có nguy cơ mắc bệnh và có thể lây virus cho bạn tình; thiếu thông tin và cho rằng vaccine này chủ yếu dành cho nữ. Bên cạnh đó, một số người vẫn còn suy nghĩ đã quan hệ tình dục thì tiêm không hiệu quả nên chần chừ, nhiều bạn trẻ từng nhiễm HPV hoặc có người quen mắc bệnh liên quan HPV mới đi tiêm phòng.

Theo bác sĩ Tấn, nam giới nên trang bị thêm kiến thức về HPV và các bệnh do virus này trên cơ thể, để chủ động phòng bệnh. Việc tiêm ngừa nên được thực hiện sớm, giúp giảm nguy cơ tiếp xúc virus cao hơn, tăng hiệu quả bảo vệ.

Nam bệnh nhân 34 tuổi mắc sùi mào gà ở hậu môn phải đốt laser 7 lần do vẫn quan hệ tình dục khi đang chữa trị. Ảnh: Thùy An

Vaccine Gardasil 9 thế hệ mới phòng 9 type virus HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, đã lưu hành tại Việt Nam từ tháng 5/2022. Vaccine mở rộng cả độ tuổi và giới tính so với vaccine đã có trước đó, khi dành cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Trẻ từ 9-14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi, người từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Ngoài ra, Việt Nam vẫn đang sử dụng vaccine Gardasil phòng 4 type virus HPV: 6, 11, 16 và 18, dành cho nữ từ 9-26 tuổi. Trẻ từ 9-13 tuổi tiêm hai mũi, nữ từ 14-26 tiêm ba mũi.

Cùng với vaccine, mọi người nên giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, thể dục đều đặn, vừa sức... giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đồng thời, không dùng chung đồ cá nhân có thể dính dịch cơ thể của người khác để tránh nguy cơ lây nhiễm HPV cùng nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khác.

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra, thường liên quan nhất đến type 6 và 11. Bệnh biểu hiện bằng các nốt sùi, u nhú hoặc mảng sần ở vùng sinh dục, quanh hậu môn; một số trường hợp có thể xuất hiện ở miệng, họng nếu có phơi nhiễm qua đường miệng.

Bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc da kề da khi quan hệ tình dục âm đạo, hậu môn hoặc đường miệng. HPV rất phổ biến, ở những người có ít nhất một bạn tình khác giới, khả năng nhiễm HPV trung bình trong suốt cuộc đời ở nữ là 84,6%, còn nam giới lên tới 91,3%. Nhiều người nhiễm không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho bạn tình. CDC cho biết phần lớn người nhiễm HPV không biết mình đang nhiễm, và đa số trường hợp sẽ tự hết trong khoảng 2 năm. Ở những người bị nhiễm trùng dai dẳng, virus có thể âm thầm làm thay đổi cấu trúc tế bào ở vùng da bị bệnh, dẫn đến sùi mào gà, phát triển các tổn thương tiền ung thư và ung thư.

Hoàng Dương