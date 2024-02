So sánh dung lượng pin trên iPhone 16 với iPhone 15

Trong số bốn phiên bản iPhone 16, chỉ mẫu Plus được cho là sẽ bị giảm dung lượng so với bản tương ứng trên thế hệ 15.

Apple thường không công bố thông số pin, nhưng các thử nghiệm và phân tích cho thấy dung lượng pin trên smartphone mới thường cao hơn bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, điều này có thể không còn đúng với iPhone 16 Plus, dự kiến ra mắt cuối năm nay.

Trên mạng xã hội X tuần này, "chuyên gia tin đồn" Majin Bu, người từng đăng nhiều thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, cho biết 16 Plus sẽ có pin 4.006 mAh, giảm đáng kể so với mức 4.383 mAh của 15 Plus. Trong khi đó, iPhone 16 bản tiêu chuẩn là 3.561 mAh, tăng từ 3.349 mAh trên iPhone 15, còn 16 Pro Max là 4.676 mAh, tăng so với mức 4.422 mAh của 15 Pro Max. Hiện chưa rõ thông số của iPhone 16 Pro.

Mô phỏng pin trên iPhone 16 Plus và 15 Plus. Ảnh: Majin Bu/X

Các chuyên gia đánh giá việc giảm dung lượng pin có thể khiến mẫu Plus mất đi sức hút. Trên thế hệ 15 series, iPhone 15 Plus tạo ấn tượng cho người dùng nhờ thời lượng sử dụng vượt trội, dù sở hữu viên pin nhỏ hơn bản Pro Max. Cụ thể, trong thử nghiệm của YouTuber Mrwhosetheboss tháng 9/2023, iPhone 15 Plus có thể hoạt động liên tục trong 13 tiếng 19 phút, lâu nhất trong số các điện thoại từng được Apple sản xuất. Bn bản 15 Pro Max duy trì được 11 tiếng 41 phút, bản tiêu chuẩn đạt 9 tiếng 50 phút và 15 Pro tắt máy sau 9 tiếng 20 phút.

Tuy nhiên, PhoneArena cho rằng iPhone 16 Plus sẽ vẫn có thời lượng sử dụng tốt nhờ được hỗ trợ bởi chip hiệu suất cao. Theo Jeff Pu, nhà phân tích của Haitong International Securities, Apple đang phát triển các biến thể của chip A18, chuyển quy trình sản xuất từ N3E đang áp dụng trên A17 Pro thành N3B, giúp cải thiện mức tiêu thụ năng lượng, quản lý nhiệt tốt hơn và tăng sức mạnh CPU.

Ngoài thay đổi về pin, thế hệ 16 series dự kiến tăng kích cỡ màn hình từ 6,1 lên 6,3 inch ở mẫu Pro, còn Pro Max tăng từ 6,7 lên 6,9 inch. Sản phẩm kế thừa nút Action của 15 series, nhưng bổ sung nút chụp ảnh để mang lại cảm giác như máy ảnh chuyên nghiệp. Apple cũng có ý định đưa thêm nhiều tính năng AI tiên tiến lên smartphone mới, nhằm cạnh tranh với sản phẩm của nhiều đối thủ khác trên thị trường.

Hoàng Giang