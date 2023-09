Bốn mẫu iPhone 15 đọ thời lượng pin

iPhone 15 Plus lập kỷ lục về thời lượng sử dụng pin So sánh thời lượng sử dụng pin của một số phiên bản iPhone. Video: Mrwhosetheboss

Apple không công bố thông số về pin, nhưng theo một số nguồn tin, bốn mẫu iPhone 15 có dung lượng pin nhiều hơn 100 mAh so với 14 series. Trong đó, 15 Pro Max sở hữu viên pin lớn nhất 4.422 mAh, 15 Plus xếp sau với 4.383 mAh, bản tiêu chuẩn và Pro có pin lần lượt 3.349 và 3.274 mAh.

Apple cho biết 15 Pro Max dẫn đầu về thời gian phát video trực tuyến với 25 tiếng, nhiều hơn bản 15 Pro và 15 Plus 5 tiếng. Về phát nhạc, 15 Pro Max cho kết quả sử dụng 95 tiếng, ít hơn bản 15 Plus khoảng 5 tiếng. 9to5Mac đánh giá thống kê do Apple cung cấp có một số khác biệt so với kết quả thử nghiệm của Mrwhosetheboss. Lý do là hãng chỉ kiểm tra tính năng video hoặc phát nhạc, trong khi YouTuber sử dụng một loạt tác vụ gần với thực thế, như xem TikTok, trò chuyện trực tuyến qua Zoom, quay video hay chơi game.

"Ngoài ống kính tele và chip xử lý nhanh hơn một chút, tôi không thấy có nhiều lý do để mua bản Pro. Bản 15 tiêu chuẩn có khối lượng nhẹ hơn, cũng sở hữu Dynamic Island và thời lượng pin thậm chí tốt hơn", người dùng Alex bình luận trên 9to5Mac.

Hoàng Giang