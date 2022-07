Số người chết vì tai nạn giao thông tăng

6 tháng đầu năm, số vụ tai nạn và số người bị thương đã giảm, song số người chết tăng 79 so với cùng kỳ năm trước, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 chiều 15/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết nửa năm qua cả nước xảy ra hơn 5.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 10%, người bị thương giảm 17%, song tăng 2,4% số người chết.

26 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó 12 tỉnh thành có số người chết tăng trên 10% gồm: Bình Định, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Đà Nẵng, Điện Biên, Yên Bái.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ghi nhận 13 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 37 người, bị thương 29 người tại các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Tiền Giang và Thừa Thiên Huế. Một vụ tai nạn đường thủy tại Quảng Nam làm chết 17 người.

Cả nước còn xảy ra 50 vụ ùn tắc giao thông, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 29 vụ do tai nạn giao thông, sự cố phương tiện, 10 vụ do ảnh hưởng của thiên tai, 9 vụ do lưu lượng xe đông, 2 vụ thi công sửa chữa đường.

Tình hình xe quá tải còn tái diễn tại nhiều địa phương như Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài xế uống rượu say gây tai nạn làm 3 người chết đêm 2/6 tại Bắc Giang. Ảnh:Công an Bắc Giang

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, việc thực thi pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế; sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan, lực lượng có lúc chưa chặt chẽ, nhất là trong kiểm soát tải trọng phương tiện và kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

Cùng với đó là ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban đề nghị triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, vi phạm tốc độ và các đợt cao điểm dịp lễ nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Đoàn Loan