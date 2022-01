Số người chết vì bạo loạn ở Kazakhstan tăng lên hơn 200

Giới chức Kazakhstan ngày 15/1 nâng số người chết do bạo loạn ở nước này lên 225, tăng mạnh so với công bố trước đó.

"Trong tình trạng khẩn cấp, thi thể của 225 người đã được chuyển đến các nhà xác, trong đó 19 người là nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân", Serik Shalabayev, người đứng đầu bộ phận truy tố hình sự tại văn phòng công tố Kazakhstan, nói trong một cuộc họp báo.

Số người thiệt mạng khác là "những tên cướp có vũ trang tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố", Shalabayev nói thêm. "Thật không may, thường dân cũng trở thành nạn nhân của hành động khủng bố".

Một chiếc ô tô bị đốt cháy sau các cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố Almaty, Kazakhstan, ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

Kazakhstan trước đó thông báo có ít hơn 50 người thiệt mạng do bạo loạn. Tuần trước, một kênh Telegram của chính phủ công bố số người chết mới là 164, nhưng sau đó thông tin này nhanh chóng bị rút lại.

Biểu tình bùng phát ở Kazakhstan từ đầu tháng để phản đối chính phủ quyết định ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng (LPG), khiến giá loại nhiên liệu này ở nhiều nơi tăng gấp đôi. Biểu tình sau đó nhanh chóng lan rộng ra các địa phương rồi leo thang thành bạo loạn ở Almaty, thành phố lớn nhất đất nước.

Các cuộc đụng độ chưa từng có giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình chống chính phủ ở Kazakhstan đã khiến Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp và nhờ đến trợ giúp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), khối quân sự do Nga dẫn đầu.

Gần 8.000 người đã bị bắt để thẩm vấn trong hơn 100 cuộc điều tra riêng biệt. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại về tài sản lên tới gần 200 triệu USD. Hơn 100 doanh nghiệp và ngân hàng bị tấn công, cướp bóc và hơn 400 phương tiện giao thông bị đốt phá.

Đến ngày 10/1, Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan thông báo tình hình nước này đã ổn định và trong tầm kiểm soát, lực lượng chống khủng bố vô hiệu hóa các mối đe dọa. Toàn bộ cơ sở chiến lược quan trọng, cùng các kho vũ khí đều an toàn sau một tuần đất nước chìm trong hỗn loạn vì làn sóng biểu tình, bạo loạn quy mô lớn.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)