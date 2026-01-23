'Sợ kiệt sức thì đừng lái xe ra đường, kể cả có bằng'

Nếu thấy quá mệt mỏi từ khi học và thi thì tốt nhất đừng lái xe ra đường cho xã hội được yên bình.

Đọc chia sẻ "Kiệt sức khi thi bằng lái xe ôtô", tôi là phụ nữ lúc học và thi lái xe từng có cảm giác khó khăn nhưng cảm giác này bắt buộc phải trôi qua rất nhanh. Những gì khi học và thi chỉ là một phần rất nhỏ khi tham gia giao thông thực tế. Thế nên theo tôi, bạn đã 30 tuổi mà sau vài tháng học lái xe, vài buổi sa hình, vài lần dừng xe giữa dốc đã thấy kiệt sức, áp lực tinh thần, căng thẳng quá không chịu nổi thì tốt nhất đừng lái xe ra đường. Không phải vì bạn yếu về kỹ năng lái xe, mà vì xã hội cần được yên bình.

Thi lái xe, suy cho cùng mới chỉ là bắt đầu lúc này có hướng dẫn, có xe tập lái chuyên dụng, có lỗi thì bị trừ điểm, xui lắm thì... thi lại. Không ai bấm còi, không ai tạt đầu, không có xe tải lao 80 km/h sát sườn, càng không có người đi xe máy vừa chạy vừa nghe điện thoại, vừa băng qua đầu xe trong gang tấc... Vậy mà nếu chỉ chừng đó thôi đã khiến một người 30 tuổi mệt mỏi thì ra đường thực tế chắc chắn sẽ là một bộ phim kinh dị chiếu liên tục không quảng cáo.

Ngoài đời, bạn sẽ phải vượt qua những bài thi nâng cao mà giáo trình không dạy như giữ bình tĩnh khi bị xe phía sau bấm còi oan, phán đoán ý định của người đi trước không xi-nhan, né những cú đánh lái bất ngờ của xe máy từ làn trong cùng, hay đứng hình vài giây khi phía trước có người quay đầu xe ngay giữa cao tốc vì lỡ đường.... và hàng nghìn, hàng vạn tình huống khó có thể lường trước.

Chưa kể, lái xe không phải 30 phút thi rồi về nhà nghỉ mà là hàng nghìn giờ ngồi sau vô-lăng, trong mưa, trong nắng, trong tắc đường, trong lúc tâm trạng không tốt, sức khỏe không hoàn hảo... Mới chỉ học, thi một chút đã muốn buông tay thì khi gặp tình huống khẩn cấp ngoài đường, liệu bạn sẽ xử lý hay... hoảng loạn...

Lái xe an toàn không dành cho người không chịu được áp lực. Nó dành cho những người hiểu rằng mệt mỏi là chuyện bình thường, nhưng vẫn phải tỉnh táo và căng thẳng là điều khó tránh, nhưng không được mất kiểm soát. Giấy phép lái xe không phải giấy chứng nhận đã vượt qua mọi áp lực, mà chỉ là tấm vé vào một thế giới giao thông phức tạp hơn rất nhiều.

Vì thế, nếu cảm thấy quá mệt ngay từ lúc học và thi, hãy mạnh dạn nghỉ ngơi, đi phương tiện công cộng, gọi taxi, hoặc đơn giản là... đừng lái xe. Bởi đôi khi, không lái xe lại chính là cách lái xe an toàn nhất cho... tất cả mọi người.

Độc giả Vũ Vũ