Sở hữu eo 'con kiến' sau 3 tháng thay đổi cách ăn uống

Quảng NinhNguyễn Thị Trang, 36 tuổi, sở hữu vòng eo 59 cm nhờ quy tắc ăn đủ chất nhưng chỉ no 80%, kết hợp tập cardio và dây kháng lực.

Trang cao 1,65 m, hiện làm việc trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và là mẹ của cô con gái 13 tuổi.

Do công việc bận rộn nên thời gian ăn uống, sinh hoạt và ngủ nghỉ của Trang thất thường. Tháng 8/2022, người phụ nữ nhận ra bản thân "không ổn" cả về sức khỏe lẫn vóc dáng. Ăn uống thiếu chất, cô thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt mỗi khi đứng lên, ngồi xuống. Vòng eo cũng ngày càng tích nhiều mỡ thừa do chế độ ăn không lành mạnh.

"Công việc của tôi phải livestream nhiều nên cũng không còn tự tin khi vòng eo cứ mỗi ngày một lớn", Trang nói. Lúc này, người phụ nữ biết mình cần thay đổi, quyết tâm giảm cân, giảm mỡ để lấy lại sức khỏe.

Vòng eo Trang tích nhiều mỡ thừa do chế độ ăn không lành mạnh, điều độ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau nhiều lần tham khảo, Trang tham gia chương trình chuyển đổi vóc dáng, được hướng dẫn cách ăn uống khoa học. Ngoài 3 bữa chính bổ sung đầy đủ nhóm chất, cô còn nạp năng lượng ở 2 bữa phụ. Bà mẹ một con ưu tiên ăn thực phẩm tươi sống, đa dạng rau, củ, quả, hạt và chất béo tốt. Đồng thời, cô hạn chế thực phẩm chiên xào, nhiều dầu mỡ và nước ngọt, thức ăn nhanh...

Theo Trang, cách ăn này giúp cô có thể bổ sung được đủ chất cho cơ thể song vẫn có thể ăn ngon, ăn theo sở thích nên dễ gắn bó lâu dài. "Ăn như vậy giúp tôi luôn ngon miệng, có thể ăn được cả đời", cô nói.

Ngoài việc bổ sung đủ dưỡng chất cho cơ thể trong từng bữa ăn, Trang luôn dừng lại khi đã ăn no 80%, thay vì để bụng no căng.

Ăn no 80% là nguyên tắc phổ biến của người Okinawa, Nhật Bản, gọi là "hara hachi bu" - nghĩa là ngừng ăn khi đã no 80%. Nguyên tắc này dựa trên hiện tượng đã được khoa học chứng minh rằng dạ dày cần 20 phút để gửi tín hiệu cho não về lượng thực phẩm cơ thể đã hấp thụ. Nguyên tắc chỉ ra rằng thay vì tiếp tục ăn cho đến lúc no căng, bạn hãy bỏ bát đũa khi vẫn còn hơi đói. Một lát sau, cơ thể sẽ thoải mái và dễ chịu.

Trang sở hữu vòng eo 59 cm sau 3 tháng thay đổi chế độ ăn uống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy tập trung chủ yếu vào dinh dưỡng, song bên cạnh thay đổi chế độ ăn uống, Trang còn kết hợp tập luyện thể chất để cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai, quá trình đốt mỡ cũng diễn ra hiệu quả hơn. Mỗi tuần, cô dành 2-3 buổi để tập cardio hoặc kết hợp tập cùng dây kháng lực tại nhà nhằm giúp vòng 3 săn chắc.

Cardio (cardiovascular) là bài tập chuyên biệt dành cho tim, phổ biến trên toàn thế giới. Dạng bài tập này chủ yếu làm tăng và kiểm soát nhịp tim, giúp tăng cường khả năng trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ quá trình lưu thông máu.

Những bài tập cardio luôn yêu cầu các nhóm cơ vận động liên tục trong khoảng thời gian nhất định, làm tăng nhịp tim lên 50 - 70% so với bình thường. Vì thế, dạng bài tập này sẽ nhanh chóng đốt lượng lớn calo.

Còn dây kháng lực làm từ cao su là phụ kiện cần thiết, có thể mang theo bên người tập bất cứ lúc nào giúp bạn săn chắc và phát triển đồng đều các nhóm cơ. Dây kháng lực cũng là một dụng cụ tiện lợi giúp phát huy hiệu quả bài tập cơ mông, nâng đỡ vòng ba săn chắc.

Sau 3 tháng, Trang giảm từ 54,5 kg còn 52 kg, vòng eo từ 68 cm còn 59 cm.

Hiện tại, Trang vẫn duy trì thói quen ăn uống, tập luyện mà bản thân thiết lập hơn một năm qua. Cô đã quay lại mốc cân nặng 54 kg nhưng chủ yếu tăng cơ, giảm mỡ, vòng 2 vẫn giữ nguyên số đo 59 cm, thon gọn, săn chắc.

Vòng eo Trang luôn duy trì số đo 59 cm, thon gọn, săn chắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Trang, việc thay đổi vóc dáng giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp, công việc. Từ đó mở ra nhiều cơ hội mới, quen biết nhiều người, cùng chia sẻ, lan tỏa đến nhau lối sống, tinh thần tích cực.

Việc điều chỉnh dinh dưỡng giúp gia đình Trang khỏe mạnh, các thành viên cũng đưa ra được những lựa chọn lành mạnh hơn trong ăn uống. "Con gái tôi đã ý thức hạn chế ăn vặt ở cổng trường, điều mà tôi luôn trăn trở", cô nói.

Mỹ Ý