Khi nhập chữ "Hot Chocolate" bằng cách vuốt bàn phím (swipe) mặc định trên thiết bị chạy iOS 13, thông tin hiển thị không chính xác.

Theo phản ánh của một số thành viên trên diễn đàn Reddit, thay vì hiện đúng nội dung "Hot chocolate", khung thông tin hiển thị những dòng chữ vô nghĩa, chẳng hạn "Hoot chocolate", "horticulture", "Buck it", "Got chocolate", "Holy chocolate", "Not chocolate" hay "Hoot chi couture". Vuốt phím là tính năng mới vừa được Apple bổ sung cho bàn phím mặc định trên iOS 13.

Vuốt phím là tính năng vừa được Apple bổ sung cho iOS 13. Ảnh: Digital Trends.

"Bàn phím vuốt trên iOS mới rất tệ. Tôi quen dùng Google GBoard và sử dụng tính năng này rất nhiều. Có vẻ bàn phím vuốt của Apple không bao giờ học được gì, vì tôi có thể gõ cùng một cụm từ hàng chục lần và bị sai. Trong khi đó, GBoard sẽ học các cụm từ và sửa sai sau một hoặc hai lần", một thành viên Reddit nói.

Ngoài cụm từ trên, hiện chưa ghi nhận các trường hợp tương tự đối với từ khác. Theo Phonearena, Apple có thể khắc phục lỗi này trong bản cập nhật mới.

iOS 13 được xem là phiên bản gặp nhiều sự cố nhất sau thời gian ngắn ra mắt, mới nhất liên quan đến tính năng nhắc nhở Reminder. Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi phát hành chính thức (20/9), Apple phải đưa ra tới 4 bản cập nhật chỉ để sửa hàng chục lỗi, như không thể khôi phục lại dữ liệu sao lưu từ iCloud hay ứng dụng camera, đèn flash, Bluetooth và kết nối HomePod thiếu ổn định.

Bảo Lâm (theo Phonearena)