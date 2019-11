Hàn QuốcLee Se-dol quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vì cho rằng máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã quá thông minh.

"Với sự xuất hiện của AI, tôi nhận ra rằng mình không còn bất bại ngay cả khi đã trở thành số một", nhà vô địch cờ vây Hàn Quốc nói với Yonhap.

Se-dol trong cuộc đấu cờ với AlphaGo AI năm 2016. Ảnh: AP.

Năm 2016, Se-dol chính là "bại tướng" của AlphaGo AI - một cỗ máy tích hợp trí tuệ nhân tạo được xây dựng bởi DeepMind do Google sở hữu. Trong bốn trận liên tiếp, người xếp hạng số một thế giới môn cờ vây đã thua trắng AlphaGo AI bốn trận liên tiếp. Nhà vô địch này sau đó đã phải gửi lời xin lỗi đến công chúng Hàn Quốc.

Dù sau đó Se-dol thắng lại một trận, việc để thua liên tục cho thấy trí tuệ con người có giới hạn. Đây cũng là trận thắng cờ vây duy nhất của con người trước AI.

Sau "cuộc đấu lịch sử" giữa người và máy về chơi cờ, một số chuyên gia thậm chí cảnh báo thế giới về một loại chương trình máy học mới, hứa hẹn sáng tạo và thông minh hơn do liên tục được cập nhật.

Thực tế, sau khi để thua trận duy nhất, AlphaGo đã liên tục cải tiến. Phiên bản AlphaGo Zero ra đời 2017 thậm chí còn thông minh hơn cả AlphaGo AI do được "học" hơn 100.000 trò chơi của con người và tự phát triển kỹ năng bằng cách đơn giản là lặp đi lặp lại các thao tác. Sau ba ngày tự chơi với hệ thống máy tính cực mạnh, AlphaGo Zero đã có thể chiến thắng hơn 100 trò chơi - điều mà những cỗ máy khác trước đó chưa từng làm được.

Riêng với cờ vây, AlphaGo Zero được cho là đã thách thức những cao thủ hàng đầu thế giới thử sức. Tuy nhiên, chưa có ai đứng ra đấu với cỗ máy này.

Theo Yonhap, Se-dol không hoàn toàn từ bỏ việc chơi cờ vây với máy. Anh dự định sẽ thử sức với một chương trình AI của Hàn Quốc mang tên HanDol - phần mềm đã đánh bại 5 kỳ thủ cờ vây của nước này - vào tháng 12. "Trước đây, khi bắt đầu đấu với AlphaGo AI, tôi rất tự tin. Nhưng giờ đây, tôi có cảm giác như sẽ thua ván đầu tiên trước HanDol. Tôi sẽ cố gắng hết sức", Se-dol chia sẻ.

Bảo Lâm (theo The Verge)