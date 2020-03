Ông L​âm Minh Chánh - CEO BizUni lựa chọn HP bởi bộ thiết bị phù hợp với mục tiêu đồng bộ hóa công nghệ thông tin và tính chuyên nghiệp tại doanh nghiệp.

Sau 18 năm làm quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn trong nước, ông Lâm Minh Chánh chuyển sang đầu tư và khởi nghiệp trong nhiều ngành khác nhau. Group Quản trị và Khởi nghiệp với quy mô 50.000 thành viên là một trong những dự án của doanh nhân và các startup.

Chọn HP từ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu

Ông Lâm Minh Chánh hiểu rõ thương hiệu được xây dựng từ cơ sở vật chất cũng như tính chuyên nghiệp của nhân viên. "Thiết bị công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong mô hình giảng dạy, huấn luyện trực tuyến của BizUni. Ngoài ra, việc in ấn tài liệu, giáo án sao cho chỉn chu trong mức chi phí vừa phải cũng đặt ra nhiều khó khăn cho chúng tôi", vị CEO cho biết.

Ông Lâm Minh Chánh, Giám đốc trường quản trị kinh doanh BizUni.

Với nhu cầu tìm kiếm các thiết bị có hiệu năng ổn định, cơ động, hiển thị chuyên nghiệp, tiết kiệm không gian cho diện mạo chỉn chu, chuyên nghiệp, ông Chánh đã tìm kiếm tư vấn của HP về các giải pháp doanh nghiệp hàng đầu của hãng.

Giải pháp HP đồng bộ cho doanh nghiệp

Dựa trên nhu cầu của BizUni, HP Việt Nam tư vấn và hỗ trợ bộ thiết bị gồm máy tính xách tay HP ProBook 400 series cho giảng viên; máy tính để bàn HP Pro kèm theo màn hình dòng P dành cho nhân viên hành chính và máy in HP Laser NeverStop hỗ trợ in ấn.

Lý do BizUni lựa chọn HP

Theo ông Chánh, dòng máy tính xách tay HP ProBook được đánh giá cao nhờ hiệu năng ổn định và tính cơ động. "Với đặc thù công việc hay di chuyển, giảng viên cần laptop gọn nhẹ, có thể xử lý trơn tru nhiều tác vụ, giúp họ dễ dàng soạn giáo trình. Máy tính xách tay HP ProBook đáp ứng được nhu cầu này trong khi vẫn đảm bảo chuyên nghiệp và đồng bộ," vị CEO chia sẻ.

Nhà sản xuất cho biết ProBook 400 series được trang bị bộ xử lý thế hệ mới, tốc độ cao, gói gọn trong khung kim loại gọn nhẹ theo chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810G, chống chịu trước các va đập vật lí hoặc tai nạn bất ngờ như nước đổ vào bàn phím. Ngoài ra, dòng máy tính xách tay ProBook còn có nhiều tính năng bảo mật quan trọng, từ bảo vệ đăng nhập bằng cảm biến vân tay, ngăn chặn các phần mềm độc hại hoặc các trang web ẩn chứa mã độc, cho đến công nghệ chống nhìn trộm màn hình.

Trong khi đó, máy bàn HP Pro và màn hình dòng P được đi dây khá gọn gàng, màn hình rộng nhưng không chiếm quá nhiều diện tích. "Tôi nghĩ nếu như triển khai dòng sản phẩm này cho cả văn phòng chắc chắn sẽ tạo ra một diện mạo đồng bộ và chuyên nghiệp của BizUni", ông Chánh nhận định.

Bộ máy bàn HP Pro và màn hình dòng P được nhân viên công ty sử dụng.

Đáp ứng tốt nhu cầu in ấn, máy in HP Laser NeverStop cũng giành được nhiều tình cảm của vị CEO trong trải nghiệm. Theo ông, với hộp mực 5.000 trang in, cộng với chi phí thay mực cho lần tiếp theo khoảng 240.000 đồng, giải pháp in mới giúp BizUni giảm chi phí in ấn trong khi vẫn đảm bảo chất lượng bản in. Bên cạnh đó, chức năng in ấn di động giúp người dùng có thể thao tác nhanh trên smartphone.

Kinh nghiệm 25 năm trên thương trường, vị CEO của BizUni thấu hiểu rằng bộ mặt của doanh nghiệp phải được xây dựng bởi những sản phẩm hoàn thiện và chỉn chu nhất đến tay người dùng. Đó cũng là tôn chỉ mà cả BizUni và HP đều hướng tới nhằm đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Sơn Dương