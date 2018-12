Từ cuối tháng 9, nhiều nhà bán lẻ trong nước bắt đầu nhận đặt hàng iPhone 7 và 7 Plus chính hãng và thông báo thời điểm giao hàng từ 15/10. Đại diện nhà phân phối chính thức của Apple ở Việt Nam, FPT Shop, cũng cho hay bộ đôi iPhone mới sẽ về Việt Nam nửa cuối tháng 10.

Tuy nhiên, thông báo mới nhất từ các đơn vị này cho thấy, phải gần một tháng nữa, iPhone 7 và iPhone 7 Plus chính hãng mới có mặt. So với đợt mở bán đầu tiên của Apple bắt đầu từ 16/9, thị trường Việt Nam có hàng muộn tới 2 tháng. Và thời điểm phát hành sản phẩm mới năm nay không khác nhiều những năm trước.

Các nhà bán lẻ ra thông báo phải tới 10/11 iPhone 7 và 7 Plus mới chính thức được bán ở Việt Nam, thay vì 15/10 như dự kiến. Ảnh: Telegraph.

Nguyễn Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết, việc iPhone 7 và 7 Plus trễ hẹn là do quyết định từ Apple và nhà phân phối ở Việt Nam. Điều này buộc họ phải thông báo tới những người đã đặt hàng trước. Số đơn hàng hiện khá lớn và thời gian giao hàng lùi lại tới 10/11, tuy nhiên, hầu hết không rút lại đặt cọc.

Giá niêm yết của iPhone 7 và 7 Plus chính hãng tại nhiều hệ thống cũng không thay đổi dù bị muộn. Model cỡ nhỏ iPhone 7 có giá lần lượt 18,89, 21,79 và 24,69 triệu đồng cho các dung lượng 32, 128 và 256 GB. Còn iPhone 7 Plus có mức khởi điểm từ 22,19 triệu đồng cho bản 32 GB. Model đắt nhất lên tới 27,99 triệu đồng với dung lượng 256 GB.

Việc hàng chính hãng về muộn gần một tháng so với dự kiến cũng không tác động nhiều đến thị trường xách tay. Đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cho hay giá bán iPhone 7 trong khoảng nửa tháng qua khá ổn định. Phiên bản thấp nhất 32 GB luôn duy trì ở mức 17,2 đến 17,5 triệu đồng, thấp hơn giá dự kiến của chính hãng khoảng 1,5 triệu đồng.

Dù vậy, giá của iPhone 7 Plus trên thị trường xách tay hiện vẫn còn đắt, cao hơn giá của hàng chính hãng. Theo các cửa hàng, năm nay sức mua model màn hình lớn iPhone 7 Plus tốt hơn nhiều so với iPhone 7, trái ngược tỷ lệ của iPhone 6, 6 Plus hay 6s, 6s Plus các năm trước.

Đó cũng là lý do khiến cho giá bán của iPhone 7 Plus xách tay chênh lệch rất nhiều so với iPhone 7, lên tới 5 triệu đồng thay vì khoảng 3 triệu đồng như niêm yết của Apple. Thậm chí, phiên bản màu đen bóng Jet Black vẫn còn bị "hét giá" do nguồn hàng chưa có nhiều.

Xem thêm:

> Rộ tin iPhone 7 chính hãng về Việt Nam tháng 10

> iPhone 6s giảm giá hàng triệu đồng vì iPhone 7

Tuấn Anh