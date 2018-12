So với tháng trước, giá iPhone 6s cả hàng chính hãng lẫn xách tay tiếp tục đi xuống, mức giảm lên tới cả triệu đồng tuỳ từng nơi. Ví dụ, tại hệ thống Viễn Thông A, giá 6s bản 16 GB hạ từ 17 triệu đồng xuống còn 14 triệu đồng. Trên VnExpress Shop, model tương tự cũng giảm từ 15 triệu đồng xuống 14,59 triệu đồng.

Thậm chí, giá bán iPhone 6s chính hãng tại một số cửa hàng còn dưới 14 triệu đồng cho bản 16 GB. Mức giảm đối với iPhone 6s Plus không nhiều như iPhone 6s, nhưng vẫn khiến giá bản 16 GB chỉ còn khoảng 16,5 triệu đồng.

Giá iPhone 6s, 6s Plus trên thị trường xách tay biến động mạnh.

Trên thị trường xách tay, giá của iPhone 6s còn biến động mạnh hơn. Với hàng mới 100%, bản 16 GB đã xuống dưới 13 triệu đồng, thấp hơn tháng trước hơn 1 triệu đồng. Thay đổi nhiều nhất là loại hàng không còn mới 100%, thường được gọi là hàng trôi bảo hành, đã qua sử dụng và hàng khoá mạng.

Phiên bản 16 GB hiện dao động từ 9 triệu đến 12 triệu đồng, chênh 1-2 triệu đồng so với tháng trước. Giá rẻ nhưng người dùng phải đánh đổi về nguồn gốc không rõ ràng và máy không đi kèm đầy đủ hộp đựng và phụ kiện.

Theo ông Nguyễn Tất Đắc, quản lý một hệ thống ở Thái Hà (Hà Nội), nguyên nhân làm cho iPhone 6s giảm giá mạnh là do iPhone 7 phổ biến và hạ giá quá nhanh. Giá iPhone 7 rớt liên tục hàng triệu đồng và chỉ sau nửa tháng đã xuống còn 17 triệu đồng, tạo sức ép khiến các cửa hàng phải điều chỉnh giá 6s. Một số nguồn tin còn cho biết, iPhone 7 và 7 Plus chính hãng sẽ được phân phối từ giữa tháng 10.

iPhone 6s, 6s Plus vẫn bán tốt dù iPhone 7 đã phổ biến và giảm giá.

Giá iPhone 6s giảm sâu còn do nguồn hàng máy cũ, đã qua sử dụng xuất hiện ngày càng nhiều. iPhone 6s bản mới dung lượng tối thiểu 32 GB cũng bắt đầu lác đác xuất hiện ở thị trường xách tay và có giá gần 14 triệu đồng, chỉ đắt hơn bản 16 GB tầm 1 triệu đồng.

Sự thay đổi về giá của iPhone 6s lẫn 6s Plus giúp sức mua tăng vọt. Tại một số cửa hàng, hệ thống cỡ nhỏ và tầm trung, doanh số iPhone 6s nửa tháng qua còn cao hơn iPhone 7, có nơi đạt mức gấp rưỡi. Mức giá chênh lệch tới 4 đến 5 triệu đồng khiến người dùng nghiêng về bản cũ hơn mẫu iPhone mới.

Trong khi giá của iPhone 6s và 6s Plus có nhiều thay đổi, giá của iPhone 6, 6 Plus hay 5s vẫn ổn định. Ví dụ, iPhone 6 bản 16 GB chính hãng vẫn khoảng 13 triệu đồng, hay 5s vẫn ở mức gần 7 triệu đồng. Giá của iPhone 6 và 6 Plus đã qua sử dụng là khoảng 7,5 đến 9,5 triệu đồng cho loại 16 GB bản quốc tế.

Tuấn Anh