Còn khoảng hơn nửa tháng nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2018 - sẽ diễn ra tại Nga (từ ngày 14/6 đến 15/7). Hiện tại nhiều người đã chuẩn bị dàn máy để trải nghiệm xem bóng đá được tối ưu nhất. Bên cạnh TV, máy chiếu là một trong những sản phẩm được dân chơi năm nay để ý nhiều.

Máy chiếu 4K được nhiều người lựa chọn để chuẩn bị cho mùa World Cup.

Tại một showroom máy chiếu trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM), anh Lê Mão (quận 4) đang tham khảo một dàn máy để lắp đặt rạp chiếu phim tại gia. "Tôi được anh em cử đi mua máy chiếu về xem World Cup. Đều là dân chơi hi-end, lại mê bóng đá nhưng ngại ra chỗ đông người nên mua máy chiếu để xem chung là hợp lý nhất", anh Mão cho biết.

Anh Hồ Võ (quận 7) cũng muốn mua một máy chiếu để lắp trong phòng khách thay cho chiếc TV 42 inch. "Xem bóng đá phải có màn hình lớn mới 'sướng', nhưng các máy chiếu cũ độ phân giải không cao. Tôi đã quyết định mua máy chiếu 4K về nhà xem cùng vài người bạn, không cần phải ra quán. Chúng cũng dễ di chuyển, lắp đặt, sau này cũng dễ nâng cấp thành các dạng nghe nhìn khác", anh Võ chia sẻ. "Xem ngoài quán cà phê hay những nơi tương tự, độ phân giải hình ảnh không cao làm mất hứng. Ở nhà anh em ngồi với nhau xem hình ảnh 4K mới thích", một người bạn đi cùng anh Võ nói thêm.

Tại một số showroom máy chiếu ở TP HCM, bên cạnh máy chiếu Full HD độ sáng cao để cho thuê, họ còn nhập về rất nhiều máy chiếu độ phân giải 4K cho dân chơi hình ảnh. Năm nay, máy chiếu 4K rất đa dạng về mẫu mã, thương hiệu, cũng như có mức giá phải chăng hơn. Nếu như trước đây, loại máy chiếu này được xem là mặt hàng xa xỉ bởi giá bán tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ, hiện tại chỉ cần vài chục triệu đồng là đã sở hữu được. Các mẫu tầm trung được dân chơi hỏi nhiều là BenQ TK800 giá 38 triệu đồng, ViewSonic PX727 giá 49 triệu đồng hay Optoma UHD50 giá 45 triệu đồng. Các mẫu cao cấp có Optoma UHD65 (99 triệu đồng), BenQ W11000 (160 triệu đồng), Sony VPL-VW260ES (175 triệu đồng)...

Những mẫu máy chiếu 4K đời 2018 đã tích hợp công nghệ HDR cũng như công nghệ chiếu DLP nên hiển thị rõ nét với cả hình ảnh chuyển động nhanh, phù hợp để xem bóng đá.

Anh Minh, đại diện một nhà phân phối thiết bị nghe nhìn cao cấp tại quận 1, TP HCM, chia sẻ, những ngày qua lượng khách đến hỏi và mua máy chiếu cho nhu cầu xem bóng đá tăng khoảng 30% so với ngày thường. "So với mọi năm, máy chiếu độ phân giải cao như 2K, 4K năm nay bán tốt hơn nhờ giá bán ngày càng rẻ", anh cho hay. Từ đầu tháng 5, mỗi ngày cửa hàng anh bán được 7 đến 10 máy, chủ yếu là loại 4K.

Khác với các loại máy chiếu dành cho quán cà phê hay nhà hàng vốn ưu tiên độ sáng cao (8.000 đến 10.000 ansi lumens hoặc hơn), người mua máy chiếu 4K chủ yếu cần độ nét cao, màu sắc sống động và độ sáng vừa phải (khoảng 2.000 ansi lumens). Anh Nhựt Hùng, một chuyên gia về thiết bị nghe nhìn, cho rằng đặc thù không gian là nguyên nhân. "Với dân chơi, không gian của họ chỉ là phòng riêng hoặc phòng khách, không bị tác động nhiều bởi ngoại cảnh và cũng không cần đông người, nên chất lượng hình ảnh mới là ưu tiên hàng đầu", anh Hùng giải thích. Cũng theo anh Hùng, dân chơi nên mua thêm màn chiếu hỗ trợ độ phân giải 4K để trải nghiệm chất lượng hình ảnh tối ưu nhất cũng như bảo vệ mắt.

Một trong những khó khăn nhất khi đi mua máy chiếu 4K là bị "lạc" giữa rất nhiều thiết bị với vô vàn mẫu mã chủng loại và giá. Theo anh Hùng, người mua nên tham khảo sản phẩm trước khi mua và tốt nhất là hạn chế nghe theo các tư vấn viên để tránh bị thay đổi suy nghĩ.

Về kết nối và đồng bộ với hệ thống âm thanh gia đình, chuyên gia này cho rằng đây là vấn đề không quá phức tạp nhưng cũng cần đến người am hiểu để tránh sai sót, mất thời gian. Ngoài ra, với mức giá tuy rẻ so với trước đây, người dùng cần so sánh giữa máy chiếu 4K và tivi 4K. "Một bộ máy chiếu kèm màn chiếu 4K và các phụ kiện, nếu rẻ cũng phải tầm 100 triệu đồng, chưa tính dàn âm thanh đi kèm, trong khi một tivi 4K trên 65 inch cũng khoảng 40 triệu đồng và trên 80 inch cũng chỉ hơn 100 triệu đồng. Do đó, nếu xét về lợi ích kinh tế, người chơi cần cân nhắc đưa ra quyết định hợp lý", anh Hùng đánh giá.

Bảo Lâm