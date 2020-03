Bản đồ khu vực lây nhiễm nCov tại Hà Nội lan truyền những ngày qua là bản đồ cá nhân, tuỳ biến trên Google My Maps, không phải của Google.

Đường dẫn bản đồ với ghi chú Khu vực lây nhiễm virus nCov tại Hà Nội đến từ tên miền google.com nên được nhiều người dùng cho là sản phẩm của Google và chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, phần thông tin chung khi mở bản đồ này tỏ ra khá sơ sài, không ghi nguồn cung cấp và phần thực hiện lại là tên của một nhóm người.

Theo anh Đỗ Tuấn Anh, một chuyên gia về ứng dụng di động, bản đồ đang được mọi người chia sẻ thực chất là một bản đồ cá nhân hóa từ tính năng My Maps. Chủ nhân của nó lấy thông tin người nhiễm, hoặc người tiếp xúc với người nhiễm virus nCov xuất hiện trên mạng xã hội và tạo thành dạng bản đồ để người xem dễ theo dõi. "Thông tin không có tính xác thực bởi không xuất phát từ nguồn uy tín. Hơn nữa, bản đồ do cá nhân tạo ra nên không thể kiểm soát khi nào họ thay đổi hoặc lý do, mục đích là gì", anh Tuấn Anh nói và cho rằng người dùng nên thận trọng khi tham khảo thông tin từ đây.

Sau khoảng ba ngày xuất hiện trên mạng xã hội, đường dẫn bản đồ tùy biến nói trên đã không còn truy cập được.

Chỉ cần có tài khoản Google, người dùng đã có thể tạo một bản đồ cho riêng mình với My Maps.

Với dữ liệu Google Maps gốc, người dùng gần như không thể can thiệp và thay đổi các thông tin có sẵn. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào muốn thêm một địa điểm trên bản đồ đều cần nhiều khâu xác thực bởi chính Google hoặc các cộng tác viên bản địa trước khi công khai với người dùng phổ thông.

Tính năng My Maps ra đời năm 2017 đã giúp người dùng tận dụng toàn bộ kho dữ liệu khổng lồ của Google Maps nhưng biến chúng thành "của riêng" khi được phép tùy biến thoải mái. Bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể tạo riêng cho mình một bản đồ dạng như "Các quán ăn ngon ở Hà Nội" hay "Các quán cafe đẹp ở Sài Gòn"... Tên gọi, tọa độ của các địa điểm hiển thị được đặt tùy thích và không cần qua các khâu kiểm duyệt.

Người dùng cũng có thể chia sẻ các bản đồ cá nhân hóa này đến bạn bè thông qua đường dẫn. Tuy nhiên, Google luôn kèm cảnh báo đây là tính năng bản đồ nguồn mở và không chịu trách nhiệm về các thông tin do cộng đồng tự đưa lên.

Bản đồ số về Covid-19 tại Hàn Quốc hiển thị người nhiễm và các địa điểm mà họ đã ghé qua. Ảnh: Yonhap News

Việc lập một bản đồ riêng để hiển thị vị trí, thông tin của các ca nhiễm virus nCov đã xuất hiện ở Hàn Quốc và Singapore. Tuy nhiên, những bản đồ số như Corona Map tại Hàn Quốc hay Coronavirus Maps ở Singapore đều do các tổ chức uy tín, sử dụng nguồn dữ liệu chính thống từ chính phủ nên có độ tin cậy cao.

Đại diện Google Việt Nam không đưa ra phản hồi chính thức về sự việc nhưng khẳng định Google Maps không phát đi bất kỳ thông tin nào về Covid-19 cũng như định vị các thông tin liên quan trên cả phiên bản web lẫn trên ứng dụng Google Maps.

Hoài Anh