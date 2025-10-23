Tôi áy náy sau khi khiêng hai người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Một người mất tại chỗ, hai người nằm dưới đường máu me bê bết, nếu chờ cấp cứu đến nơi, tôi và mọi người xung quanh sợ không kịp.

Cách đây nhiều năm, một hôm tôi đang ngồi tiệc tùng với anh em trong nhà thì nghe một tiếng nổ rầm rất lớn. Mọi người chạy ra xem thì thấy một chiếc xe tải lật ngang, dưới bánh xe là một người bị đè tử vong tại chỗ, hai người thì bê bết máu văng ra gần đó, nằm bất tỉnh.

Nghe nói ba người này nhậu đã say và chở ba trên xe máy với tốc độ cao, xe tải đang chở nặng do tránh và thắng gấp nên lật ngang. Tôi và mọi người chặn xe lại để chở hai người đi cấp cứu, các xe đều lắc đầu tránh xa.

Một lát sau, có một chiếc chấp nhận chở người bị thương đi cấp cứu. Tôi và ông anh khiêng hai người bị tai nạn lên xe. Đến bệnh viện xong thì tranh thủ về.

Tôi áy náy mãi không biết khi khiêng người ta có gây ảnh hưởng làm vết thương trầm trọng hơn không, nhưng đành an ủi vì lúc đó không còn cách nào khác.

Tai nạn giao thông ở Việt Nam hầu như ngày nào cũng có. Nhưng mỗi khi bị tai nạn, chỉ có người dân ra cấp cứu, nơi thì chở bằng xe máy, có người kẹp phía sau, chân tay lặt lòi. Nơi thì ràng thì cột, khiêng lên bất kể phương tiên nào để chở đến bệnh viện.

Chúng ta đều biết, trước khi di chuyển người bị tai nạn phải cấp cứu tạm thời. Có người khi bị khênh làm gãy xương cổ, có khi thì gãy xương đùi đâm thủng động mạch gây mất máu, hoặc các xương sườn khi khênh đâm thủng phổi...gây chết người.

Thường khi tai nạn như vậy, đội ngũ cấp cứu sẽ có chuyên môn sơ cứu trước khi chuyển đi. Nhưng trong hoàn cảnh cá biệt, nếu chờ đội cấp cứu xuống tới nơi thì không kịp.

Tại những thành phố đông đúc, tôi vẫn thấy những cảnh chở người tai nạn đi cấp cứu bằng xe máy, tay chân cong vênh, nếu chở đến nơi, may mắn sống sót cũng có lẽ bị di chứng suốt đời.

Dọc các quốc lộ tỉnh lộ, tôi nghĩ nên có đội cứu hộ tai nạn, có thể tận dụng các trạm y tế xã dọc tuyến đường, hoặc xây các trạm cứu hộ cách nhau khoảng 50-80 km tùy nơi, hoặc kết hợp với mô hình cứu hộ cứu nạn, phải có người trực 24/24, có ghi số điện thoại cấp cứu dọc đường.

Tốt nhất là số điện thoại chung, tai nạn xảy ra ở đâu thì sẽ có trung tâm điều phối. Đội trực có học qua sơ cấp cứu, ngoài tai nạn giao thông còn cấp cứu tất cả tai nạn khác gần đó.

Hiếu Nguyễn