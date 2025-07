Các biểu hiện cho thấy bà đang ở tình trạng sắp đe dọa tới mạng sống và cần được can thiệp y tế chuyên sâu trong khoảng 10 phút. Thêm thuốc noradrenalin là việc tốt nhất kíp cấp cứu ngoại viện có thể làm cho bà lúc này.

Trong khoang xe rộng chừng 5m2, anh Phạm Đình Duy (31 tuổi, quận Tân Phú) lay tay mẹ đang nằm trên băng ca, nhưng không có phản hồi nào. Nhịp tim, huyết áp, hơi thở của bà đều yếu ớt. Đây là chuyến cấp cứu thứ tư anh ngồi kế băng ca của mẹ, cũng là lần bất an nhất. Ba lần trước, mẹ anh còn tỉnh và nói chuyện được.

Thay vì đến bệnh viện An Bình như kế hoạch, xe chuyển hướng về Bệnh viện Nhân dân 115 - nơi gần nhất khi đó.

Anh Duy đứng ngoài, dõi theo từng thao tác của đội cấp cứu, nhíu mày xót xa mỗi khi nghe mẹ than đau.

Trong ánh sáng lờ mờ, điều dưỡng Nguyễn Thanh Thảo Nhi (27 tuổi) mất 15 phút loay hoay tìm ven, lâu gấp ba lần bình thường, do bệnh nhân điều trị bệnh nhiều năm khiến mạch máu bị xơ, vỡ.

"Điều quan trọng nhất lúc này là đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Nếu không can thiệp nội viện kịp thời như điều trị tái thông mạch máu, thì mọi nỗ lực trước đó cũng trở nên vô nghĩa", bác sĩ Tân giải thích.

Trong khi kíp cấp cứu xử trí, anh Đình Duy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lo lắng không biết nếu chuyển mẹ sang Bệnh viện Nhân dân 115 - thay vì An Bình - thì bảo hiểm y tế có còn hiệu lực hay không.

Thấy tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu nhanh, anh quyết định chuyển viện. Bác sĩ Tân gọi đến Bệnh viện Nhân dân 115, thông báo tình huống tệ nhất có thể là thuyên tắc phổi, khiến huyết áp tụt nhanh và dẫn đến tử vong đột ngột nếu không được can thiệp kịp thời.

1h42 sáng, xe xuất phát đến Bệnh viện An Bình (quận 5) theo yêu cầu của người nhà vì có bảo hiểm y tế.

Đường ngày càng đông do đúng giờ cao điểm tan tầm, trời lại lấm tấm mưa khiến các xe đi chậm. Tài xế hú còi inh ỏi xin đường, nhưng chiếc xe vẫn nhích từng chút một giữa dòng người và xe chật ních. Trong khoang, cả kíp bồn chồn. Mỗi giây phút bị trì hoãn, mạng sống bệnh nhân càng mong manh.

Vừa nghe tiếng chuông báo có ca cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú Minh (29 tuổi) cùng kíp trực nhận lệnh lên đường. Do 5 trạm cấp cứu vệ tinh quanh khu vực quận Gò Vấp đều báo bận, cả kíp phải di chuyển gần 12 km vào lúc 17h45 - khung giờ tan tầm.

Mạch và huyết áp của bệnh nhân đã về 0, đồng tử hai bên giãn, mất phản xạ ánh sáng. Độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) lúc đó chỉ khoảng 65-70%, thấp hơn 25-30% so với mức bình thường.

So với nhiều đô thị lớn, thời gian tiếp cận bệnh nhân ở TP HCM thường dài hơn, đặc biệt tại huyện Cần Giờ, Củ Chi (cũ), nơi một ca chi viện có thể mất hơn một giờ do khoảng cách xa và tắc đường.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, thời gian cấp cứu 16 phút tương đồng với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, với những ca đe dọa ngay lập tức tới mạng sống như ngừng tuần hoàn, thời gian phản ứng mục tiêu là 8 phút trở xuống. Con số này được nhiều nước đưa vào tiêu chuẩn của hệ thống cấp cứu ngoại viện như Thái Lan, Anh, Mỹ.

Mỗi lần nhận ca tai nạn giao thông, việc đầu tiên của bác sĩ Hương là nhắc người nhà gọi cảnh sát giao thông và công an phường. Đây là bước "bắt buộc" để đảm bảo an toàn cho chính kíp cấp cứu, trước khi nghĩ đến chuyện cứu người.

Băng ca đã được đưa xuống, nhưng cả đội buộc phải tạm dừng. Lực lượng chức năng vẫn chưa kịp đến, giữa đám đông hỗn loạn, bác sĩ Hương lại lùi ra sau, gọi về tổng đài 115 nhờ hỗ trợ: "Gọi công an đến ngay".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng từ 8% đến 38% nhân viên y tế từng bị bạo hành thể chất, hoặc đe dọa, lăng mạ bằng lời nói trong suốt quá trình làm việc. Phần lớn các hành vi bạo lực do bệnh nhân và người nhà gây ra. Một nghiên cứu khác cho thấy nhân viên cấp cứu ngoại viện có nguy cơ bị bạo hành thể chất và lời nói cao gấp gần ba lần so với các nhóm khác.

Những tình huống như vậy không chỉ cản trở quá trình cứu chữa, mà còn để lại ảnh hưởng tâm lý dai dẳng với nhân viên cấp cứu ngoại viện.

Theo ông Nguyễn Duy Long, mỗi nhân viên y tế có cách phản ứng khác nhau sau khi đối diện với xung đột. Có người chọn im lặng tự xoay xở, chia sẻ cùng đồng nghiệp, có người xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực.

Năm 2024, Sở Y tế TP HCM ghi nhận gần 20% nhân viên y tế có dấu hiệu trầm cảm, 23% gặp tình trạng lo âu và hơn 14% đối mặt với căng thẳng. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều nước trên thế giới. Một khảo sát diện rộng của Mỹ năm 2015 ghi nhận 46% số bác sĩ bị kiệt sức, riêng nhóm cấp cứu và hồi sức lên tới 52-53%, cao nhất trong các chuyên khoa.

Loại căng thẳng này, kết hợp với thói quen ngủ nghỉ thất thường và chế độ ăn không đầy đủ, là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kiệt sức do công việc trong ngành cấp cứu ngày càng gia tăng. Những yếu tố gây căng thẳng cường độ cao có thể gây ra lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn (PTSD)...

Theo Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Nguyễn Duy Long, phần lớn lực lượng ngoại viện là những bác sĩ trẻ, giàu nhiệt huyết. Nhưng cũng chính vì còn trẻ, họ phải bước vào nghề trong điều kiện khắc nghiệt: hiện trường khốc liệt, cảm xúc hỗn loạn, đôi khi đi kèm cả sự đe dọa. Không ít trường hợp, bệnh nhân hoặc người nhà không hợp tác, thậm chí quay sang gây áp lực, đe dọa đội ngũ y tế. Những yếu tố ấy không chỉ là thử thách về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra về tinh thần.

"Áp lực kiểu này không dễ xóa nhòa. Nó âm thầm, nhưng đeo bám rất lâu", ông Long nói.