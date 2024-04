Sơ cứu đúng cách người bị say nắng, say nóng

Để sơ cứu người say nắng, say nóng, nên đưa vào nơi mát, không dùng aspirin hay acetaminophen mà cho uống nước trái cây hoặc điện giải, hạ nhiệt xuống dưới 39 độ C.