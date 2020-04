Số ca nhiễm nCoV ở Mỹ vượt một triệu

Mỹ ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm nCoV và hơn 58.000 người chết, trong bối cảnh tình hình tại những "điểm nóng" như New York dường như hạ nhiệt.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm nCoV tại Mỹ hiện nay là 1.011.600, tăng 26.157 ca trong 24 giờ qua. Số người chết cũng nâng lên 58.343 với 2.391 trường hợp mới. 115.398 người đã bình phục.

Một thi thể được đưa khỏi Bệnh viện Brooklyn, New York, Mỹ hôm 28/4. Ảnh: Reuters.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với 22.668 người chết, riêng thành phố New York chiếm hơn 17.500 ca. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận thêm 335 người chết trong 24 giờ qua, thấp hơn so với những ngày trước đó, nhưng vẫn ở mức cao.

"Con số về cơ bản đang giảm, nhưng tốc độ không nhanh. Số người New York thiệt mạng vẫn rất lớn", Cuomo phát biểu.

Trong khi chính quyền New York vẫn tỏ ra thận trọng, một số bang khác chuẩn bị tái mở cửa nền kinh tế, bất chấp tỷ lệ nhiễm và chết vì nCoV tiếp tục tăng. Wyoming sẽ cho phép các phòng gym và dịch vụ cá nhân như làm tóc, làm móng hoạt động trở lại vào ngày 1/5 dưới những quy định chặt chẽ.

Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum cho hay một số doanh nghiệp tại bang này cũng dự kiến nối lại hoạt động vào ngày 1/5, nhưng cần tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cùng khuyến nghị từ cơ quan y tế Bắc Dakota.

Ánh Ngọc (Theo JHU, AFP, CNN)