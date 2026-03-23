SMU thiết kế chương trình tối ưu tư duy lãnh đạo nền kinh tế số

Đại học Quản lý Singapore (SMU) xây dựng lộ trình chuyên biệt nhằm phát triển mạng lưới kết nối, tư duy quản trị thực chiến cho nhân sự chất lượng cao tại Việt Nam.

Thông tin được đưa ra trong buổi gặp gỡ học sinh, sinh viên Việt Nam - "Research in Singapore 2026" tại Hà Nội. Hiện, SMU triển khai mô hình Specialized University (đại học chuyên biệt), tập trung toàn bộ nguồn lực vào một nhóm ngành trọng điểm thay vì dàn trải. Điều này cho phép trường bám sát các biến động của thị trường tài chính và công nghệ toàn cầu.

Sinh viên tham gia sự kiện của SMU tại Hà Nội. Ảnh: SMU

Chương trình sau đại học tại SMU trang bị cho sinh viên tư duy "sẵn sàng cho tương lai" (future-ready). Khi học tại đây, sinh viên có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái hơn 30 viện nghiên cứu chuyên biệt. Tại đây, học viên cao học không tiếp cận lý thuyết thuần túy mà trực tiếp xử lý các bài toán dữ liệu độc quyền về thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC), một kỹ năng then chốt để gia nhập đội ngũ lãnh đạo tại các tập đoàn đa quốc gia.

Đồng thời, để tối ưu tư duy lãnh đạo trong nền kinh tế số, SMU đẩy mạnh trang bị năng lực nghiên cứu chuyên sâu. Học viên được dẫn dắt 1:1 bởi đội ngũ giáo sư đầu ngành. Trong đó, Phó giáo sư Orlando Woods (Tiến sĩ Địa lý từ Đại học Quốc gia Singapore) là chuyên gia về sự giao thoa giữa không gian đô thị và công nghệ kỹ thuật số tại châu Á.

Trường cũng đảm bảo tài chính cho ứng viên thông qua mức mức hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 3.900 SGD (khoảng 73 triệu đồng) mỗi tháng và được miễn 100% học phí trong suốt quá trình nghiên cứu cho bậc PhD.

Bản giới thiệu thông tin SMU tại sự kiện. Ảnh: SMU

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Singapore (MOE) tính đến đầu năm 2025, số lượng nghiên cứu sinh Việt Nam tại quốc đảo này tăng 14%, tập trung mạnh vào các mảng AI trong kinh doanh và kinh tế tuần hoàn. Để hỗ trợ xu hướng này, SMU thiết lập các chính sách tài chính đa dạng.

Trong đó, học bổng ASEAN Scholarship trị giá 10.000 SGD dành riêng cho học viên bậc Thạc sĩ (Master) và ASEAN Discount hỗ trợ trực tiếp 3.000 SGD cho sinh viên khu vực châu Á nhằm giảm bớt rào cản chi phí tiếp cận giáo dục chất lượng cao.

Trường còn có học bổng Women in Tech dành riêng cho ngành Thạc sĩ Công nghệ thông tin trong Kinh doanh (MITB) với giá trị lên đến 15.000 SGD, nhằm thúc đẩy sự hiện diện của nữ giới trong lĩnh vực công nghệ. Cuối cùng, học bổng Tài năng trẻ Vingroup (Vingroup Young Talent Scholarship) hỗ trợ 100% chi phí cho các lĩnh vực then chốt như Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin.

"Đây là minh chứng cho sự kết nối chặt chẽ giữa trường và các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam nhằm đảm bảo đầu ra sự nghiệp cho sinh viên", đại diện trường chia sẻ.

Với sự hỗ trợ từ Mạng lưới Toàn cầu Singapore (SGN) và hiện diện của Văn phòng Đại diện SMU tại Việt Nam, trường cam kết xây dựng cộng đồng lãnh đạo trí thức cho khu vực ngày càng mạnh mẽ.

Với vai trò là "Official Hub" duy nhất của nhà trường tại địa phương, văn phòng đại diện SMU tại Việt Nam cam kết cung cấp hệ thống thông tin chính thống, minh bạch và xác thực nhất về các khóa học, chính sách hỗ trợ tài chính. Sự hiện diện trực tiếp này đảm bảo các tài năng Việt tiếp nhận dữ liệu đầy đủ và khách quan, loại bỏ các rào cản thông tin không chính thức. Từ đó, người học có thể đưa ra quyết định giáo dục thấu đáo, dựa trên sự tương thích thực tế giữa năng lực cá nhân và yêu cầu khắt khe của thị trường lao động toàn cầu.

Nhật Lệ