Slot xem Haaland là hình mẫu để phát huy Isak

AnhHLV Arne Slot thừa nhận chưa giúp Alexander Isak phát huy tốt nhất phẩm chất, đồng thời cho rằng Liverpool cần học cách tối ưu năng lực của trung phong người Thụy Điển như cách Man City làm với Erling Haaland.

Isak ghi bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool trong trận thắng West Ham 2-0 ở vòng 13, nhưng mờ nhạt trước Sunderland hồi giữa tuần.

Theo Slot, màn khởi đầu chậm chạp của Isak là điều dễ hiểu khi anh gần như bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải ở Newcastle do muốn ra đi. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hà Lan cho rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về cầu thủ.

"Cậu ấy không phải số 9 duy nhất đôi lúc thiếu cơ hội", Slot nói hôm 5/12 trong buổi họp báo trước trận gặp Leeds ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. "Ở đẳng cấp này, tiền đạo không thể có 8, 9 hay 10 cơ hội mỗi hiệp. Nhưng rõ ràng chúng tôi muốn đưa Isak vào nhiều tình huống đe dọa hơn".

HLV Arne Slot bắt tay Alexander Isak khi rút tiền đạo này rời sân, trong trận Liverpool thắng West Ham 2-0 trên sân vận động London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: Reuters

HLV 47 tuổi giải thích việc đội bóng thi đấu chặt chẽ hơn để giảm số bàn thua vô tình khiến khả năng tạo cơ hội giảm xuống. "Đó chắc chắn là điều tôi cần cải thiện: đưa số 9 tham gia nhiều hơn vào lối chơi và xuất hiện thường xuyên hơn ở một phần ba cuối sân", ông nói.

Isak chỉ chạm bóng trung bình 14 lần trong ba trận gần nhất đá chính cho Liverpool. Nhưng Slot cho rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng và lấy Haaland ở Man City làm dẫn chứng.

"Ở Newcastle, con số trung bình của cậu ấy là 22 lần chạm bóng", Slot nêu rõ. "Ở giải đấu này, tiền đạo không chạm bóng quá nhiều. Điều quan trọng là mỗi lần chạm bóng phải mang lại khác biệt. Như Haaland, không phải chạm bóng hàng trăm lần nhưng luôn biết xuất hiện đúng chỗ. Haaland chạm nhiều hơn ở những vị trí quan trọng và đó là chỗ chúng tôi cần cải thiện".

Trận hòa Sunderland tại Anfield hồi giữa tuần khiến Liverpool tụt xuống thứ 9 Ngoại hạng Anh với 22 điểm. Liverpool chỉ thắng ba trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và không thắng ba trận gần nhất tại Anfield.

Slot cho rằng những kết quả vừa qua phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của Ngoại hạng Anh. "Giải đấu ngày càng mạnh hơn. Mọi CLB đều có nhiều tiền và khoảng cách vì thế rất nhỏ", ông nhận xét. "Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là trở lại top 4, bởi rõ ràng chúng tôi không hài lòng với vị trí hiện tại".

Quyết định để Mohamed Salah dự bị trận thứ hai liên tiếp khiến Slot nhận nhiều câu hỏi, nhưng ông cho rằng đó là điều bình thường. "Salah là cầu thủ xuất sắc và luôn nằm trong tính toán của tôi, dù là đá chính hay vào sân", ông khẳng định, nhưng từ chối tiết lộ liệu tiền đạo người Ai Cập có xuất phát trước Leeds hay không.

Hồng Duy (theo Guardian, ESPN)