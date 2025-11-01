Slot: 'Tôi không thay đổi triết lý chỉ vì vài trận thua'

AnhHLV Arne Slot vững tin vào cách ông vận hành Liverpool và sử dụng nhân sự, đồng thời cho rằng chuỗi sa sút hiện tại bắt nguồn từ chấn thương cùng lịch đấu dày đặc.

"Tôi hài lòng với chất lượng đội bóng và tin vào chiến lược mà chúng tôi đang theo đuổi", Slot nói hôm 31/10 tại họp báo trước trận gặp Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. "Vấn đề là nhiều cầu thủ không có giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ. Khi ba hay bốn người chấn thương, bạn chỉ còn khoảng 16 cầu thủ sẵn sàng. Tôi vẫn tin 21-22 người là đủ, miễn là họ khỏe mạnh, như mùa trước. Mùa này thì không được như vậy".

Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận Liverpool đang gặp nhiều bất lợi về thể lực. Tân binh đình đám Alexander Isak gia nhập muộn, lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải, trong khi nhiều người khác phải cày ải do không có phương án thay thế. "Có lẽ mùa trước chúng tôi may mắn hơn, còn mùa này kém may hơn", Slot bày tỏ. "Không phải viện cớ, nhưng việc phải chơi nhiều trận sân khách chỉ sau hai ngày nghỉ là thách thức với bất kỳ đội bóng nào".

HLV Arne Slot chỉ đạo trong trận Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Slot hứng chỉ trích vì để nhiều cầu thủ trẻ và dự bị thi đấu, khiến Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ở vòng 4 Cup Liên đoàn ngay tại Anfield. Kết quả này khiến Liverpool thua 6 trong 7 trận gần nhất kể từ ngày 27/9 - thành tích tệ nhất năm giải đấu hàng đầu châu Âu cùng kỳ.

Slot khẳng định việc xoay tua đội hình trước Crystal Palace - khi những trụ cột như Mohamed Salah, Virgil van Dijk hay Hugo Ekitike không được đăng ký - là cần thiết để bảo toàn lực lượng. "Chúng tôi vẫn có đủ người cho trận gặp Aston Villa, rồi giữa tuần và cuối tuần tới, nhưng tôi phải cân nhắc kỹ thể trạng từng cầu thủ", HLV 47 tuổi nói. "Đó là lý do tôi để 7, 8 người nghỉ giữa tuần".

Về nhân sự, Slot xác nhận Ryan Gravenberch có thể trở lại sau khi tập luyện đầy đủ, nhưng Curtis Jones và Alexander Isak nhiều khả năng vắng mặt. Bên cạnh yếu tố thể lực, Slot khẳng định sẽ không thay đổi triết lý, bất chấp những ý kiến cho rằng Liverpool nên đá thực dụng hơn để tránh bị phản công.

"Chơi lùi sâu đi ngược với niềm tin của tôi", nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh. "Tôi từng làm vậy khi cần thiết, ví dụ trận gặp Man City mùa trước, nhưng tôi không nghĩ Liverpool không để đối phương tạo quá nhiều cơ hội. Trừ Crystal Palace hay Brentford, phần lớn các trận chúng tôi đáng ra phải có kết quả tốt hơn".

Cuối buổi họp báo, Slot được hỏi về việc đàm phán gia hạn hợp đồng - hiện còn hạn đến năm 2027. "Đó là câu hỏi cuối cùng tôi nghĩ các bạn sẽ hỏi", ông cười và đáp. "Hiện giờ, tôi chỉ tập trung giúp Liverpool trở lại với chiến thắng. Tôi sẽ không bàn chuyện hợp đồng ở đây. Trước hết, hãy thắng đã".

Hồng Duy (theo Sky Sports)