Slot sốc vì phát ngôn công kích của Salah

ItalyHLV Arne Slot bất ngờ với phát biểu công kích của Mohamed Salah nhưng cho rằng tiền đạo Ai Cập vẫn có thể trở lại đội hình, trước trận Liverpool gặp Inter Milan ở lượt sáu Champions League.

Trong buổi họp báo trước trận tại San Siro, Slot nhận loạt câu hỏi về những phát biểu đầy bức xúc của Salah. Tiền đạo người Ai Cập cho rằng Liverpool thất hứa, muốn anh rời CLB và quan hệ với HLV Slot rạn nứt sau khi phải ngồi dự bị ba trận liên tiếp.

Trước hàng loạt câu hỏi xoay quanh cơn bão chỉ trích này, Slot giữ thái độ điềm tĩnh. "Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi là chính Salah", ông đáp. "Tôi không biết cậu ấy ám chỉ ai. Trước trận thứ Bảy, chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều và tôi không cảm thấy quan hệ rạn nứt. Tôi thực sự bất ngờ khi nghe những bình luận đó. Nhưng đây không phải lần đầu hay lần cuối Salah không ra sân".

HLV Arne Slot trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp Inter Milan ở lượt sáu Champions League ngày 8/11. Ảnh: Liverpool FC

Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết Salah phản ứng lạnh nhạt khi được thông báo không có tên trong danh sách sang Milan đá Champions League, nhưng ông vẫn tin rằng mọi cầu thủ đều có cơ hội trở lại CLB. Về quyết định để Salah dự bị ba trận gần đây, Slot nói ông buộc phải thay đổi chiến thuật khi Liverpool liên tục chơi dưới sức.

Ngoài Salah, Liverpool cũng không có Cody Gakpo và Federico Chiesa trong chuyến đi tới Milan. Slot cho biết Gakpo chấn thương ở trận gặp Leeds và phải nghỉ vài tuần, còn Chiesa bị ốm.

Khi cuộc họp báo cuối cùng cũng trở về đúng trọng tâm là trận đấu, Slot dành nhiều lời khen cho Inter - đội đã vào chung kết Champions League ở các mùa 2023 và 2025. "Chúng tôi sẽ đối đầu một tập thể rất mạnh, giàu kinh nghiệm và có chất lượng cao", ông nhận định.

Slot cho rằng Inter dưới thời Cristian Chivu không thay đổi quá lớn so với người tiền nhiệm Simone Inzaghi. "Tôi thấy nhiều điểm giống nhau hơn khác biệt", HLV 47 tuổi nói. "Hệ thống vẫn vậy, con người gần như giữ nguyên. Điều bình thường khi tiếp quản một đội từng vào chung kết Champions League là tiếp tục những gì họ làm tốt".

Mohamed Salah vẫn tham gia buổi tập ngày 8/12, nhưng sau đó không cùng Liverpool sang Milan. Ảnh: Liverpool FC

Alisson cũng nhận nhiều câu hỏi về Salah khi dự buổi họp báo hôm qua. "Những chuyện như vậy chưa bao giờ dễ dàng", thủ thành người Brazil bày tỏ. "Salah được mọi người trong phòng thay đồ và cả người hâm mộ yêu mến. Nhưng đây là vấn đề giữa anh ấy và CLB. Chúng tôi bây giờ chỉ tập trung vào Inter. Tôi rất tiếc vì Salah là cầu thủ tuyệt vời, và tôi có quan hệ rất tốt với anh ấy".

Về khả năng hàn gắn giữa Salah và Liverpool, Alisson tin mọi thứ vẫn còn hy vọng. "Tôi nghĩ là có. Quan hệ nào cũng có thể phục hồi", anh cho biết. "Với tất cả những gì Salah làm cho đội bóng, và những gì CLB dành cho cậu ấy, tôi tin cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn. Và tôi hy vọng là như thế".

HLV Cristian Chivu cũng đưa ra quan điểm về việc Salah không góp mặt ở trận đấu tại San Siro. "Ai cũng biết Salah có ý nghĩa thế nào với Liverpool và với bóng", ông nói. "Nhưng đó không phải chuyện của tôi. Liverpool có những cầu thủ đủ khả năng thay thế cậu ấy. Họ sẽ giữ được đẳng cấp vốn có trong suốt lịch sử".

Theo Chivu, Inter không được phép tập trung vào một cá nhân, bởi Liverpool là tập thể giàu chiều sâu. "Chúng ta đang nói về đội bóng, không phải một cầu thủ", nhà cầm quân người Romania nhấn mạnh. "Điều quan trọng là cách tập thể vận hành. Liverpool có rất nhiều cầu thủ chất lượng, và đó mới là điều chúng tôi phải đối mặt".

Hồng Duy (theo Football Italy)