Slot: 'Salah vẫn trong kế hoạch của Liverpool'

AnhHLV Arne Slot xoa dịu Mohamed Salah, sau khi ông để tiền đạo Ai Cập dự bị trong suốt trận thắng West Ham 2-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

"Salah đã có một sự nghiệp tuyệt vời và sẽ có một tương lai rất tốt tại CLB vì cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt", Slot nói sau trận đấu ngày 30/11. "Nhưng khi bạn có bốn trận đấu trong 10 ngày thì đôi khi bạn phải đưa ra quyết định về đội hình. Không dễ khi tôi có nhiều hơn 11 cầu thủ giỏi".

So với trận thua PSV tại Champions League giữa tuần, đội hình Liverpool có bốn điều chỉnh. Mohamed Salah bị đẩy lên ghế dự bị, nhường suất đá chính cho Florian Wirtz, trong khi Joe Gomez xuất phát bên cánh phải.

Salah trước đó được chọn đá chính trong mọi trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh nếu anh không chấn thương, kể từ trận hòa 2-2 trước chính West Ham vào tháng 4/2024, khi Jurgen Klopp vẫn còn là huấn luyện viên. Tuy nhiên, Slot nhấn mạnh rằng một trận ngồi ngoài không có nghĩa thời gian của cầu thủ Ai Cập tại CLB sắp kết thúc.

Salah ngồi dự bị, trong trận gặp West Ham trên sân London, Anh hôm 30/11. Ảnh: Reuters

Bên cạnh lý do lịch thi đấu, Slot cũng giải thích Salah dự bị còn vì yếu tố chiến thuật. "Cách West Ham bố trí với một hậu vệ biên luôn dâng cao và một cầu thủ chạy cánh bó vào trong, tôi nghĩ phương án này sẽ giúp ích cho đội", ông nói, hàm ý nghi ngờ khả năng Salah khó đảm nhiệm khối lượng phòng ngự cần thiết trên sân London.

Thắng West Ham nhờ các pha lập công của Alexander Isak và Cody Gakpo giúp Liverpool ngắt mạch ba thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây là chuỗi trận đội bóng vùng Merseyside nhận tới 10 bàn thua. HLV Slot hài lòng với hai điều trong thắng lợi 2-0 trên sân London hôm 30/11, là không thủng lưới từ tình huống cố định và dẫn bàn.

"So với trận trước, có vài thứ giống và khác. Giống ở chỗ chúng tôi phung phí cơ hội, nhưng điều tốt là lần đầu tiên sau rất nhiều trận, chúng tôi không để đối thủ ghi bàn trong cơ hội đầu tiên của họ", HLV Slot nói ở buổi họp báo. "Thật tuyệt khi không thủng lưới từ pha bóng cố định, đồng thời dẫn trước. Đó là những thứ vô cùng quan trọng nếu bạn muốn thắng trận".

Thắng lợi vừa qua cũng khép lại hai tháng không thắng trên sân khách của Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, thầy trò Slot không giành nổi điểm nào nếu để đối thủ mở tỷ số.

"Một cảm giác thật nhẹ nhõm, nhất là khi chiến thắng đến ở thời điểm bạn đã thua quá nhiều", Slot nói thêm. "Trận này, chúng tôi không phải đối mặt nhiều pha bóng nguy hiểm, còn bản thân thì tự tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Chúng tôi chưa chắc đã kiểm soát trận đấu tốt đến thế nếu bị dẫn 1-0 sau năm phút đầu tiên. Tình thế khi đó sẽ rất khác, chúng tôi sẽ bị động hơn. Chúng tôi đang đi đúng hướng, đó là thắng và không thủng lưới".

Ba điểm trước West Ham đưa Liverpool lên thứ tám trên bảng thứ bậc Ngoại hạng Anh. ĐKVĐ sẽ đá vòng 14 vào giữa tuần tới, tiếp Sunderland vào rạng sáng 4/12, theo giờ Hà Nội.

Vy Anh