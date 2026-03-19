Slot nhắc khéo PSG

AnhHLV Arne Slot nhấn mạnh việc Liverpool là đội duy nhất có thể kéo PSG vào loạt luân lưu tại Champions League mùa trước, qua đó thể hiện sự tự tin trước màn tái đấu ở tứ kết mùa này.

Mùa trước, Liverpool bị PSG loại ở vòng 1/8 ngay tại Anfield nhờ thắng luân lưu. Mùa này, hai đội tiếp tục đối đầu nhau. "Khi vào sâu ở Champions League, bạn gần như chắc chắn sẽ phải đối đầu PSG, bởi họ là một đội bóng phi thường. Chúng tôi đã trải nghiệm điều đó mùa trước. Làm khách trước PSG rất khó khăn", Slot nói sau khi thắng Galatasaray 4-0 ở lượt về vòng 1/8 tối 18/3.

Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó nhắc lại việc Liverpool là đội duy nhất có thể kéo PSG vào loạt luân lưu tại Champions League mùa trước. Còn lại, trên hành trình lần đầu vô địch, PSG hạ Brest với tổng tỷ số 10-0 ở vòng play-off, Aston Villa 5-4 ở tứ kết, Arsenal 3-1 ở bán kết và Inter Milan 5-0 tại chung kết.

Slot khẳng định PSG không hề suy giảm sức mạnh trong mùa giải này, nhưng ông và các học trò vẫn tự tin trước màn tái đấu. "Màn trình diễn hôm nay cho thấy chúng tôi vẫn có thể đạt đẳng cấp như phần lớn thời gian mùa trước. Điều đó mang lại rất nhiều sự tự tin", Slot bày tỏ.

HLV Arne Slot (phải) chỉ đạo trong trận Liverpool thắng Galatasaray 4-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 18/3/2026. Ảnh: AP

Hôm qua, Liverpool áp đảo, kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 28 lần với 16 cú trúng đích - so với hai và một của Galatasaray. Chủ nhà ghi 4 bàn nhờ công Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah và có thể đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội.

Slot thừa nhận việc tái lập phong độ như trước Galatasaray không hề đơn giản, nhất là khi các chỉ số chuyên môn của Liverpool ở trận này đạt mức rất cao. HLV 47 tuổi cũng cho rằng sự ổn định vẫn là điều đội bóng cần cải thiện.

"Mỗi trận đấu có hoàn cảnh, đối thủ và cách chơi khác nhau. Bạn không thể yêu cầu đội bóng luôn tái hiện y hệt màn trình diễn như vậy", ông nói, rồi đề cập lịch thi đấu dày đặc khiến Liverpool chỉ có hai ngày nghỉ trước chuyến làm khách trên sân Brighton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh ngày 21/3. Theo Slot, mật độ thi đấu cao làm gia tăng nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng tới thể lực cầu thủ.

Trong hiệp một, Mohamed Salah lỡ quả phạt đền. Nhưng sang hiệp hai, ngôi sao người Ai Cập ghi dấu ấn đậm nét với pha căng ngang để Hugo Ekitike nâng tỷ số lên 2-0 rồi lập tuyệt phẩm cứa lòng ấn định chiến thắng, qua đó trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên cán mốc 50 bàn tại Champions League. "Việc Salah vượt qua cú sút hỏng phạt đền để chơi bùng nổ trong hiệp hai cho thấy bản lĩnh lớn. Cậu ấy kiến tạo cho Ekitike và ghi một bàn quen thuộc", Slot ca ngợi học trò.

Hồng Duy (theo The Guardian, Liverpoolfc.com)