Slot: 'Newcastle không phải khóc vì thiếu Isak'

AnhHLV Arne Slot xem Eddie Howe là đồng nghiệp thân thiết nhất ở Ngoại hạng Anh, nhưng khẳng định không cần phải thương cảm cho nhà cầm quân Newcastle trước rắc rối về tương lai Alexander Isak.

Isak nghỉ trận ra quân hòa 0-0 trên sân Aston Villa, và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt trận tiếp Liverpool tại St. James' Park ở vòng hai Ngoại hạng Anh hôm nay. Tiền đạo người Thụy Điển công khai chỉ trích Newcastle thất hứa trong việc cho ra đi, đồng thời khẳng định chia tay là điều tốt nhất cho tất cả.

Vì Isak nổi loạn, Newcastle phải ra sân mà không có trung phong thực thụ. Trong trận hòa Aston Villa, HLV Eddie Howe thử nghiệm Anthony Gordon chơi trung phong, với Harvey Barnes và Anthony Elanga dạt cánh.

HLV Arne Slot (phải) và Eddie Howe trong trận Liverpool thua Newcastle ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 16/3. Ảnh: Liverpool FC

Tuy nhiên, Slot khẳng định không thông cảm, cho rằng Howe còn nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công. "Tôi luôn có thiện cảm với Howe vì ông ấy là người lịch sự, tử tế. Tôi từng nhắn tin với ông ấy, vì nghĩ Howe là đồng nghiệp rất trung thực", nhà cầm quân Hà Lan nói. "Nhưng tôi không cần phải thương cảm cho một HLV vẫn còn trong tay Gordon, Murphy, Elanga hay Barnes. Một đội hình như thế thì không có gì phải khóc lóc hay than phiền cả".

Slot cũng ca ngợi Howe là HLV tài năng. "Tôi nghĩ chẳng ai bất ngờ nếu một ngày nào đó Howe dẫn dắt tuyển Anh. Ông ấy là con người tốt và cũng là HLV giỏi", Slot bày tỏ.

Slot tiết lộ Howe là HLV Ngoại hạng Anh duy nhất mà ông từng nhắn tin, sau trận chung kết Cup Liên đoàn hồi tháng 3 - nơi Isak ghi bàn giúp Newcastle giành danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm. "Họ xứng đáng thắng ở trận đó. Tôi cũng không nhắn điều gì khác cả. Nếu gặp lại, tôi vẫn cư xử như cũ và tin Howe cũng vậy", HLV trưởng của Liverpool tiết lộ.

Slot tin mối quan hệ cá nhân giữa ông và Howe vẫn bình thường, bất chấp những căng thẳng tiềm ẩn ở cấp CLB. Giám đốc thể thao Liverpool Richard Hughes - người trực tiếp gửi đề nghị mua Isak - từng làm việc cùng Howe thời còn ở Bournemouth. Howe cũng quen biết lâu năm với Michael Edwards, Giám đốc điều hành của Fenway Sports Group, khi cả hai còn khoác áo Portsmouth đầu thập niên 2000.

Liverpool chi hơn 400 triệu USD từ đầu hè, nhưng vẫn nhắm Isak để tăng cường hàng công. Liverpool từng gửi đề nghị 160 triệu USD, nhưng bị Newcastle từ chối. Theo truyền thông Anh, lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng (khoảng 203 triệu USD) - kỷ lục của bóng đá Anh - có thể khiến "Chích chòe" thay đổi lập trường.

Hồng Duy (theo Guardian, Independent)